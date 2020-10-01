Коронавирус. Disney увольняет 28 тысяч сотрудников в США из-за пандемии

Компания Disney сообщила о решении сократить около 28 тыс. сотрудников парков развлечений в США из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом говорится в заявлении главы Disney Parks, Experiences & Products Parks Джоша Дамаро.

Заявление компании

«Под сокращение попало около 67% сотрудников, которые работали не полный рабочий день», — говорится в сообщении.

Как отмечается в заявлении компании, было принято сложное решение о начале процесса сокращения штата в подразделении Disney Parks, Experiences & Products на всех уровнях.

«Каким бы ужасным ни был этот шаг, это единственный возможный вариант, который у нас есть на фоне длительного воздействия covid -19 на наш бизнес», — говорится в сообщении.

Парки развлечений Disney в США были закрыты весной из-за пандемии коронавируса и до сих пор не получили разрешения на возобновление работы.

Предыстория

Из-за коронавируса чистая прибыль крупнейшей в мире компании в области развлечений и медиа Walt Disney Co, во втором финансовом квартале, завершившемся 28 марта, снизилась на 91%, или в 11 раз, и составила $475 млн, или $0,26 в расчете на акцию.

В конце июля стало известно, что Walt Disney Co. «значительно сократила» расходы на свою рекламу в Facebook. Киностудия была крупнейшим рекламодателем социальной сети Марка Цукерберга в США по итогам первой половины 2020 года.

Безработица в США

Уровень безработицы в США за август сократился до 8,4%, впервые с начала пандемии нового коронавируса опустившись ниже отметки в 10%.

Количество рабочих мест при этом увеличилось в этом месяце примерно на 1,4 млн Таким образом, сократившаяся в связи с последствиями пандемии занятость в стране растет четыре месяца подряд. Так, в апреле уровень безработицы составлял 14,7%, в мае — 13,3%, в июне — 11,1%, а в июле — 10,2%. Только за май и июнь в США появилось более 7,5 млн новых рабочих мест, что стало рекордом за всю историю страны.

Кроме того, на прошлой неделе число американцев, обратившихся с первичными заявками на получение пособий по безработице, во второй раз с начала пандемии опустилось ниже отметки в 1 млн человек и составило 881 тыс.

Безработица в Украине

В Украине количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило по 1,7 млн человек.

При этом уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 9,8% (в первом квартале – 8,5%), а среди лиц в возрасте 15-70 лет – 9,9% (в первом квартале – 8,6%).

По данным Госстата Украины, в I квартале 2020 года количество безработных в составляло 1,5 млн человек. Количество работающих – 16,6 млн человек.