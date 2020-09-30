Компания Ахметова выкупит евробонды на сотни миллионов долларов

Материнская компания горно-металлургической группы «Метинвест» Рината Ахметова в Нидерландах выкупит все ранее выпущенные компанией евробонды-2021 на $115,3 млн и часть евробондов-2023 на $193,2 млн. Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на информацию от компании.

Компания Ахметова выкупит евробонды на сотни миллионов долларов
Фото: mind.ua

Что известно о выкупе

Согласно документу, в настоящее время в обращении находятся евробонды-2021 на сумму $115,3 млн. С поправками и пересчетом с фиксированной процентной ставкой на их выкуп будет израсходовано $118,020 млн.

В настоящее время в обращении также находятся евробонды-2023 «Метинвеста» на общую сумму $504,515 млн. При этом в рамках первого этапа (с окончанием приема 28 сентября) приняты заявки на выкуп данных облигаций на сумму $193,227 млн.

Согласно предложению, объем выкупа еврооблигаций-2023 ограничен условием оставить в обращении бумаги в объеме не менее $300 млн.

В частности, если к оферте будут предъявлены все евробонды-2021, то объем выкупа евробондов-2023 составит до $164,25 млн.

«Метинвест» также сообщил, что уже получил от держателя евродондов-2021 на $80,8 млн информацию о намерении принять оферту. Если предложение о выкупе примут держатели 75% выпуска, то «Метинвест» будет вправе выкупить все находящиеся в обращении евробонды-2021.

Согласно обнародованным условиям, еврооблигации-2021 при ранней подаче заявок выкупаются по цене 103% от номинала, еврооблигации-2023 — по 104,25% от номинала.

Ранняя ожидаемая дата расчетов — 1 октября, финальная — 16 октября.

Напомним

  • Ранее «Метинвест» разместил 7-летние еврооблигации объемом $333 млн с доходностью 7,95%. Спрос на еврооблигации превысил $1,6 млрд.
  • В обращении также находятся еврооблигации-2021 номинальным объемом $115,31 млн и еврооблигации-2023 номинальным объемом $504,52 млн.

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