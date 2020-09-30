Укргазбанк продает пул активов на 385 миллионов
Государственный Укргазбанк выставил на повторный электронный аукцион OpenMarket 106 лотов на общую сумму более 385,322 млн грн. По данным госпредприятия «СЕТАМ», в пул входят недвижимость и земельные участки почти по всей Украине.
Что продают
Продажа активов Укргазбанка проходит согласно порядку проведения повторных электронных торгов с закрытыми ставками. Участники делают закрытые ценовые предложения (особые ставки), которые после завершения аукциона открываются. Побеждает участник, сделавший наибольшую ставку.
Среди представленных на торгах — жилая и коммерческая недвижимость в Киеве, Луцке, Черкассах, Ровно, Харькове и еще 24 населенных пунктах по всей территории страны, а также земельные участки.
Среди предлагаемых лотов — квартиры, производственный и торгово-бытовой комплексы, даже нежилые сооружения под ресторан, баню и др.
Когда пройдут торги
Торги по сниженным ценам по всем 106 лотам госбанка состоятся 15 октября 2020.
Все реализуется по сниженным ценам, поскольку это — повторно выставлены лоты.
Напомним
- В августе Укргазбанк выставил на электронные торги 111 лотов на 500 млн грн. В пул вошли земельные участки, помещения мини-пивзавода, рестораны, торгово-бытовой комплекс с гостиничными номерами, дом культуры, многопоточное КПП и другие не менее интересные лоты.