Укргазбанк продает пул активов на 385 миллионов

Государственный Укргазбанк выставил на повторный электронный аукцион OpenMarket 106 лотов на общую сумму более 385,322 млн грн. По данным госпредприятия «СЕТАМ», в пул входят недвижимость и земельные участки почти по всей Украине.

Фото: lb.ua

Что продают

Продажа активов Укргазбанка проходит согласно порядку проведения повторных электронных торгов с закрытыми ставками. Участники делают закрытые ценовые предложения (особые ставки), которые после завершения аукциона открываются. Побеждает участник, сделавший наибольшую ставку.

Среди представленных на торгах — жилая и коммерческая недвижимость в Киеве , Луцке, Черкассах, Ровно, Харькове и еще 24 населенных пунктах по всей территории страны, а также земельные участки.

Среди предлагаемых лотов — квартиры, производственный и торгово-бытовой комплексы, даже нежилые сооружения под ресторан, баню и др.

Когда пройдут торги

Торги по сниженным ценам по всем 106 лотам госбанка состоятся 15 октября 2020.

Все реализуется по сниженным ценам, поскольку это — повторно выставлены лоты.

Напомним