Минторг США пошел на уступки производителям труб из Южной Кореи

Минторг США пошел на уступки производителям труб из Южной Кореи

Министерство торговли США понизило ставки антидемпинговых пошлин на нефтепроводные трубы южнокорейского производства. По сравнению с прежним уровнем 18,77%, введенным в 2018 г., они были сокращены более, чем вдвое.

В частности, новая пошлина на продукцию компании Hyundai Steel составляет 9.24%, SeAH Steel — 4,23%, а прочих южнокорейских производителей — 6,74%.

Таким образом, американские власти выполнили решение Суда по международной торговле, который в январе текущего года вынес вердикт в пользу южнокорейских компаний, пожаловавшихся на завышенные пошлины на их продукцию.

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