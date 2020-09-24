Минторг США пошел на уступки производителям труб из Южной Кореи

Министерство торговли США понизило ставки антидемпинговых пошлин на нефтепроводные трубы южнокорейского производства. По сравнению с прежним уровнем 18,77%, введенным в 2018 г., они были сокращены более, чем вдвое.



В частности, новая пошлина на продукцию компании Hyundai Steel составляет 9.24%, SeAH Steel — 4,23%, а прочих южнокорейских производителей — 6,74%.



Таким образом, американские власти выполнили решение Суда по международной торговле, который в январе текущего года вынес вердикт в пользу южнокорейских компаний, пожаловавшихся на завышенные пошлины на их продукцию.



