Курс доллара на черном рынке пошел вниз

Самый низкий курс продажи на черном рынке, зафиксированный в течение утра, 1 июня, - 35,44 грн/долл, информирует ZN.ua.

Курс доллара на черном рынке продолжает падать и почти сравнялся с курсом в легальных обменниках. Об этом свидетельствуют данные специализированных сайтов Курс Украины и Минфин.

По состоянию на утро 1 июня средний курс продажи американской валюты составляет 35,56 грн/долл., а средний курс покупки – 35,3 грн/долл.

Самый низкий курс продажи на черном рынке – 35,44 грн/долл., а самый высокий среди предлагаемых – 36 грн/долл.

В то же время в легальных обменных пунктах средняя продажа составляет 35,50 грн/долл.

В кассах банков средние курсы валют выглядят следующим образом:

  • Доллар США 35-36 грн (курс на 31 мая – 35,3-36,25 грн);
  • Евро – 37-38,4 грн (курс на 31 мая –37,5-38,7 грн).

В разрезе банков ПриватБанк предлагает курс доллара на уровне 35-35,9 грн, Ощадбанк – 34,75-35,8 грн, Укрэксимбанк – 34-35,6 грн, Райффайзен – 34,8-26 грн.

Напомним, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому банки продают наличную валюту – до сих пор они не могли отклоняться более 10% от курса, официально установленного регулятором.

В НБУ объяснили, что такой шаг сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте.

По материалам: ZN.UA /

Лия Ильченко, ZN.ua

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