Канада расследует импорт арматуры из семи стран

Канада расследует импорт арматуры из семи стран

Управление пограничной службы Канады (Canada Border Services Agency) объявило о начале антидемпингового расследования в отношении стальной арматуры, произведённой металлургическими предприятиями Алжира, Вьетнама, Египта, Индонезии, Италии, Малайзии и Сингапура.

Под расследование попала горячекатаная арматура в бунтах и стержнях диаметром до 56,4 мм включительно. Металлопродукция соответствует таможенным кодам 7213.10.00.00, 7214.20.00.00, 7215.90.00.90 и 7227.90.00.90.

В числе заявителей - канадские сталепроизводители AltaSteel Inc., ArcelorMittal Long Products Canada G.P. и Gerdau Ameristeel Corporation.


МинПром по материалам МеталлСервис

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