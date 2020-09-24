Канада расследует импорт арматуры из семи стран

Управление пограничной службы Канады (Canada Border Services Agency) объявило о начале антидемпингового расследования в отношении стальной арматуры, произведённой металлургическими предприятиями Алжира, Вьетнама, Египта, Индонезии, Италии, Малайзии и Сингапура.



Под расследование попала горячекатаная арматура в бунтах и стержнях диаметром до 56,4 мм включительно. Металлопродукция соответствует таможенным кодам 7213.10.00.00, 7214.20.00.00, 7215.90.00.90 и 7227.90.00.90.



В числе заявителей - канадские сталепроизводители AltaSteel Inc., ArcelorMittal Long Products Canada G.P. и Gerdau Ameristeel Corporation.

