Beltrame модернизирует прокатный завод в Румынии

Итальянская компания Beltrame Group, один из ведущих производителей сортового проката из спецсталей в Евросоюзе , намерена модернизировать оборудование румынского завода Donalam.



В ходе модернизации на предприятии будет установлена новая нагревательная печь, заменена система водоподготовки и обновлена электрика. Как заявляет Beltrame, основной целью модернизации является снижение потребление газа, воды и электроэнергии, что также позволит сократить выбросы углекислого газа.



Совокупный объем инвестиций в проект превышает 11 млн. евро. Завершение модернизации намечено на 2022 г. Кроме того, Beltrame рассматривает возможность вложения в предприятие еще более 100 млн. евро на внедрение «безуглеродных» технологий производства проката.



В прошлом году на Donalam было изготовлено около 110 тыс. т проката. Завод перерабатывает слитки размером до 700 мм или квадрат до 500 мм, поставляемый такими компаниями как германская GMH и австрийская Voestalpine.