В категорию бедных попадет 45% населения Украины по итогам 2020 года (исследование)
В категорию бедных попадет 45% населения Украины по итогам 2020 года. Об этом говорится в исследовании института демографии им. Птухи НАН Украины, пишет Лига.
Прогноз
«По итогам 2020 года уровень бедности увеличится до 45%, что на 6,5 п.п. или на 17% выше значения 2019 года», — говорится в исследовании.
Согласно прогнозу уровня бедности на 2020 год, сделанного в конце 2019 года, значение показателя на текущий год должно было составить 31,2%.
Следственно, реальный рост показателя бедности намного выше – на 13,8 п.п. или на 44%, уточняют авторы исследования.
С начала года увеличилось количество населения, попадающего в категорию бедные.
«В 2019 году было 14,5 млн бедных, а (по итогам первого квартала 2020 года) уже стало 16,5 млн человек», — сообщила заведующая отделением исследования уровня жизни Института демографии Людмила Черенько.
По данным института, опубликованным на сайте Государственной службы статистики 16 сентября, уровень бедности в 2019 году вырос по сравнению с 2018 годом на 0,3 п.п. и составил 24,4%.
За прошлый год черта бедности выросла на 15% и составила 3 017 грн в среднем на одного человека в месяц.
Доля бедных среди сельских домохозяйств равнялась 31%, в больших городах 16%, в малых – 28% в прошлом году.
Также, по итогам 2019 года, 29% домохозяйств с детьми считались бедными, а доля бедных многодетных домохозяйств выросла до 60%.
Уровень доходов украинцев в 2019 году
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В течение 2019 49,3% опрошенных не откладывали сбережения, но назвали свои доходы достаточными.
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36,7% сообщили, что отказывали себе во всем необходимом (кроме питания).
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Лишь 11,2% опрошенных назвали свои доходы в 2019 году достаточными и при этом они откладывали сбережения
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2,8% отказывали себе во всем, даже в достаточном питании.
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Количество домохозяйств, уровень доходов которых в течение последнего года не позволял обеспечить даже достаточное питание, составило 419,3 тысяч.