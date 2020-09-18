В категорию бедных попадет 45% населения Украины по итогам 2020 года (исследование)

В категорию бедных попадет 45% населения Украины по итогам 2020 года. Об этом говорится в исследовании института демографии им. Птухи НАН Украины, пишет Лига.

В категорию бедных попадет 45% населения Украины по итогам 2020 года (исследование)
Фото: 112.ua

Прогноз

«По итогам 2020 года уровень бедности увеличится до 45%, что на 6,5 п.п. или на 17% выше значения 2019 года», — говорится в исследовании.

Согласно прогнозу уровня бедности на 2020 год, сделанного в конце 2019 года, значение показателя на текущий год должно было составить 31,2%.

Следственно, реальный рост показателя бедности намного выше – на 13,8 п.п. или на 44%, уточняют авторы исследования.

С начала года увеличилось количество населения, попадающего в категорию бедные.

«В 2019 году было 14,5 млн бедных, а (по итогам первого квартала 2020 года) уже стало 16,5 млн человек», — сообщила заведующая отделением исследования уровня жизни Института демографии Людмила Черенько.

По данным института, опубликованным на сайте Государственной службы статистики 16 сентября, уровень бедности в 2019 году вырос по сравнению с 2018 годом на 0,3 п.п. и составил 24,4%.

За прошлый год черта бедности выросла на 15% и составила 3 017 грн в среднем на одного человека в месяц.

Доля бедных среди сельских домохозяйств равнялась 31%, в больших городах 16%, в малых – 28% в прошлом году.

Также, по итогам 2019 года, 29% домохозяйств с детьми считались бедными, а доля бедных многодетных домохозяйств выросла до 60%.

По прогнозам Всемирного банка, из-за пандемии коронавируса еще 60 млн человек могут оказаться в крайней бедности. На глобальном уровне это отбросит прогресс на три года назад. Ранее ВБ прогнозировал, что 49 млн человек окажутся в крайней бедности из-за пандемии, но влияние коронавирусного кризиса усугубилось.В 2015 году в крайней бедности жили 734 млн человек, или 10% мирового населения. Крайняя бедность – это доход не более $1,9 в день, по определению Всемирного банка.

Уровень доходов украинцев в 2019 году

  • В течение 2019 49,3% опрошенных не откладывали сбережения, но назвали свои доходы достаточными.

  • 36,7% сообщили, что отказывали себе во всем необходимом (кроме питания).

  • Лишь 11,2% опрошенных назвали свои доходы в 2019 году достаточными и при этом они откладывали сбережения

  • 2,8% отказывали себе во всем, даже в достаточном питании.

  • Количество домохозяйств, уровень доходов которых в течение последнего года не позволял обеспечить даже достаточное питание, составило 419,3 тысяч.

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