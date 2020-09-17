Второй завод "Укрспирта" выставили на аукцион

Фонд государственного имущества Украины объявил о проведении аукциона по продаже объектов спиртовой отрасли, в частности Артемовского МПД (объект ГП “Укрспирт”).

Об этом сообщила пресс-служба "Укрспирта".

"Артемовский МПД выставлен на приватизационный аукцион вторым из перечня объектов ГП "Укрспирт", - говорится в сообщении.

Аукцион состоится 20 октября на площадке Prozorro.

В "Укрспирте" также отметили, что целью программы приватизации спиртовой отрасли является выполнение закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего", который демонополизирует отрасль производства спирта и создает новый рынок с равным правилам для всех участников.

Напомним, 15 сентября стало известно, что Фонд госимущества начал масштабную приватизацию государственных предприятий, входящих в ГП "Укрспирт" и Государственного концерна "Укрспирт". Первым на аукцион выставили Немировский спиртзавод.