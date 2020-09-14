Сетам выставил на продажу завод по производству растворимого кофе

Завод имеет общую площадь 76,65 тыс. кв. м. и расположен в Одесской области.

Фото: setam.net.ua

Госпредприятие "СЕТАМ" (Система электронных торгов арестованным имуществом) выставило на продажу завод по производству растворимого кофе и кофейных изделий в Одесской области за почти 42 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

"Завод имеет общую площадь 76,65 тыс. кв. м. и расположен в Одесской области, г. Черноморск (Ильичевск), ул. Промышленная", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комплекс зданий завода состоит из восьмиэтажного производственного здания с навесами, зданий насосной станции, резервуаров для воды, артезианской скважины и тому подобного.

Аукцион назначен на 25 сентября 2020 года. Стартовая цена лота - 41,95 млн грн.

setam.net.ua

Фото: setam.net.ua

Фото: setam.net.ua

Напомним, ранее СЕТАМ продало 20 арестованных самолетов за 2,63 млн гривень.