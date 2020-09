Компании США отменили в этом году 82 сделки M&A на сумму $111,2 миллиарда

Активность в сфере слияний и поглощений (M&A) существенно снизилась в этом году, и компании стали чаще пересматривать уже согласованные сделки на фоне пандемии коронавируса, которая меняет деловую среду и затрудняет процесс due diligence. Об этом пишет investing.com.

Фото: bakertilly.ua

Сколько отменено сделок

Американские компании отменили 82 сделки на общую сумму $111,2 млрд в этом году, свидетельствуют данные Dealogic. За тот же период годом ранее было отменено 58 уже согласованных сделок на сумму $50,4 млрд.

С начала года в США было заключено 5,501 тыс. сделок M&A на общую сумму $639 млрд, годом ранее — 7,035 тыс. сделок на $1,24 трлн.

Что говорят эксперты

Все больше компаний задумывается о том, насколько целесообразными являются согласованные ранее сделки в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявил директор по слияниям и поглощениям в Willis Towers Watson Plc Дункан Смитсон.

«Нас могут ждать неприятные сюрпризы», — сказал Смитсон, отмечая изменение потребительских предпочтений за время пандемиии.

Напомним

Как сообщалось, ранее на этой неделе французский производитель товаров класса «люкс» LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE отказался от заключенной в ноябре 2019 года сделки по покупке американской Tiffany & Co. за $16,2 млрд.

В мае американский инвесфонд Sycamore Partners отказался от сделки по приобретению у L Brands Inc. сети магазинов нижнего белья Victoria's Secret, а Carlyle Group Inc. и сингапурский госинвестфонд GIC Pte. Ltd. — от покупки доли в American Express (NYSE:AXP) Global Business Travel.