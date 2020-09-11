Приватбанк снижает ряд тарифов для бизнеса и юрлиц

Приватбанк с 1 октября снизит ряд ключевых тарифов для предпринимателей и юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Приватбанк снижает ряд тарифов для бизнеса и юрлиц
Фото: fbc.ua

Какие тарифы снизятся

  • С 1 октября 2020 года тарифы за внесение выручки на счет через терминалы самообслуживания снижаются с 7 до 5 гривен независимо от суммы зачисления.
  • Также с 1 октября банк отменяет тарифы за послеоперационное обслуживание, то есть проведение операций после окончания банковского дня.
  • Тариф за проведение платежей корпоративных клиентов на счета в других банках составит 3 грн за платеж, а тариф на внутрибанковские платежи остается бесплатным.

По словам руководителя дирекции малого и среднего бизнеса Приватбанка Евгения Заиграева, тариф за внесение выручки через кассу банка установлен на уровне 20 грн независимо от суммы зачисления. Как сообщается на сайте банка, эта операция пока остается бесплатной.

Вместе с тем, банк вводит комиссию за снятие наличных в ряде операций.

Ранее сообщалось

  • По данным исследования банковского рынка, проведенного GFK Ukraine, счетами и другими услугами Приватбанка для бизнеса пользуются 73% украинских предпринимателей.

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