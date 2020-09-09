Разработка месторождений в Африке может обрушить цены на железную руду

Разработка месторождений в Африке может обрушить цены на железную руду

Как сообщает The Australian, стремление Австралии и Китая создать альтернативную железорудную промышленность в Африке приведет к снижению цен на железную руду максимум на 8 австр. долл. (11 долл.) за тонну, из-за чего эксперты полагают, что это станет "убийственным" для крупнейшей экспортной отрасли Австралии.

На фоне эскалации торговой войны, которая уже привела к наказанию австралийских экспортеров ячменя, вина и угля со стороны Китая, участие крупных китайских компаний в усилиях по развитию железорудной провинции Simandou в Гвинее вызвало опасения, что крупнейший коммерческий партнер Австралии может стремиться уменьшить свою зависимость от австралийского сырья.

Китай, несомненно, является крупнейшим покупателем самого прибыльного экспортного товара Австралии, на него приходилось 68% экспортных поступлений Австралии от железной руды за последний год.

Но компания CRU обнаружила, что разработка железорудной провинции Simandou в Гвинее мало повлияет на долю рынка Австралии, и остается "существенный" шанс, что Гвинея никогда не будет поставлять железную руду в Китай.

Огромные объемы высококачественной железной руды в Simandou оставались неосвоенными в течение последних 15 лет, когда спрос на сталь в Китае быстро рос из-за высокой стоимости строительства проекта, регулярных вспышек вируса Эбола и политической неопределенности в Гвинее.

Но в прошлом году этот проект получил новый импульс на фоне высоких цен на сырьевые товары и передачи двух частей Simandou консорциуму SMB-Winning, состоящему из китайских, сингапурских и французских компаний.

Консорциум пообещал потратить 14 млрд долл. на разработку проекта, способного первоначально экспортировать от 60 до 80 млн тонн железной руды в год в течение пяти-семи лет, что вынудило Rio Tinto развивать свою долю в Simandou.

SMB-Winning может увеличить производство до 150 млн тонн в год в долгосрочной перспективе, но аналитик CRU по железной руде Эндрю Гэдд сказал, что Simandou обеспечит менее 10% мировой железной руды в 2030 году, даже если будут выполнены самые амбициозные графики разработки.

"Мы говорим только о том, что Гвинея достигнет доли рынка от 3% до 7%. Доля Австралии останется относительно стабильной", - сказал он после подробного исследования потенциального воздействия Simandou на рынки железной руды.

Э.Гэдд прогнозирует, что Австралия будет поставлять около 43% мировой железной руды в 2030 году и около 60% рынка морской железной руды; прогноз, который подразумевает, что большинство новых шахт, построенных в Австралии, заменят существующие шахты, а не увеличат общий объем добычи в Австралии.

"В долгосрочной перспективе Гвинея почти наверняка будет меньше Австралии и Бразилии, если не считать поистине сейсмического события в отрасли, которое изменит баланс. Ресурсы в Бразилии и Австралии настолько обширны и дешевы, а капитал уже вложен в необходимую инфраструктуру для доставки руды в больших масштабах в долгосрочной перспективе", - сказал он.

МинПром


МинПром по материалам МеталлТорг

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