Минфин снова попробует разместить гривневые ОВГЗ

Министерство финансов Украины планирует 8 сентября разместить гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщает Stockworld, ссылаясь на данные Минфина.

Фото: psm7.com

Какие облигации предложат инвесторам

Согласно данным на сайте министерства, к размещению предложат гривневые ОВГЗ со сроком обращения 385 и 889 дней.

Предыдущее размещение

Последнее размещение гривневых ОВГЗ состоялось 1 сентября.

И хотя предлагались облигации со сроками обращения 238, 392 и 700 дней, министерству удалось разместить ценные бумаги только на срок обращения 392 дня и на сумму 2 829,203 млн грн под 9,29% годовых.

Сколько привлекли в бюджет за полгода

По данным Нацбанка, в первом полугодии 2020 года Министерство финансов привлекло в госбюджет 94,9 млрд грн, $1,6 млрд и €630 млн. Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне составила 10,6% годовых, в долларах – 3,2% годовых, в евро – 2,2% годовых.