Первое полугодие Метинвест закончил с убытком в 240 млн долл

Первое полугодие Метинвест закончил с убытком в 240 млн долл

Материнская компания группы "Метинвест" Metinvest B.V. завершила январь-июнь 2020 года с чистым убытком в размере 240 млн долл. с отрицательной маржой 5%. Об этом говорится в неаудированных промежуточных финансовых результатах компании.

При этом выручка "Метинвеста" за отчетный период сократилась на 15% – до 4,968 млрд долл., EBITDA снизилась на 20% – до 715 млн долл., маржа упала на 1 процентный пункт - до 14%.

Общая задолженность компании к концу I полугодия-2020 составляла 3,010 млрд долл., тогда как к концу 2019 года - 3,032 млрд долл. При этом объем денежных средств к концу I полугодия-2020 составил 465 млн долл., на конец 2019 года - 274 млн долл. Чистый долг на конец июня-2020 достиг 2,545 млрд долл., на конец-2019г - 2,758 млрд долл.

Генеральный директор " Метинвеста" Юрий Рыженков констатировал, что в 2020 году группа успешно преодолевает глобальную нестабильность и продолжает демонстрировать уверенный прогресс по всем пунктам своей программы уделяя особое внимание поддержанию стабильности производства и обеспечению безопасности своих сотрудников.

"За это время мы предприняли решительные шаги по борьбе с распространением пандемии COVID-19, обеспечивая защиту наших сотрудников и регионов присутствия. Среди прочего, мы обеспечили защиту рабочих на всех наших заводах с помощью строгих протоколов по охране здоровья и, в дополнение к другим предпринятым мерам безопасности, перевели административный персонал на удаленную работу. Группа также закупила и передала бесплатно 18 тыс. экспресс-тестов на COVID-19 в 44 медицинских учреждениях. Нашим главным приоритетом остается здоровье и безопасность наших людей и сообществ в период этой чрезвычайной ситуации", - подчеркнул топ-менеджер.

Вместе с тем он указал, что в первой половине 2020 года на финпоказатели "Метинвеста" повлияло падение мировых цен на сталь на фоне пандемии COVID-19. Однако вертикальная интеграция группы, глобальная сеть продаж и богатый опыт нашей команды в очередной раз доказали свою эффективность.

"Нам удалось быстро скорректировать наш продуктовый портфель и перераспределить объемы продаж между рынками. Благодаря этому "Метинвест" смог извлечь выгоду из быстрого и активного восстановления экономики Китая во втором квартале этого года, увеличив отгрузку руды на этот рынок более чем на 3 млн тонн. Мы также возобновили продажи стали в эту страну, реализовав почти полмиллиона тонн полуфабрикатов и готовой металлопродукции за отчетный период", - отметил он.



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