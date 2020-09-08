Кабмин выделил 30 миллионов гривен на проект аэропорта на Закарпатье

Кабинет Министров Украины выделил 30 миллионов гривен для выполнения предпроектных и проектных работ для строительства аэропорта на Закарпатье.

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Первые шаги для нового аэропорта на Закарпатье сделаны. Кабинетом Министров Украины было принято решение, которое я, разумеется, поддерживал, выделить в текущем году 30 миллионов гривен для выполнения предпроектных и проектных работ для строительства современного аэропорта в Закарпатье, который является крайне важным и ожидаемым проектом для всей инфраструктуры в регионе", - написал Криклий.

По его словам, строительство аэропорта предусматривает также привлечение инвестиций в размере до 4 млрд грн, при этом взлетно-посадочную полосу построят за счет государства, а терминал - за счет частного инвестора.

Министр также отметил, что это даст возможность открыть рейсы в Киев , Днепр, Харьков, Одессу. А также в такие страны, как Польша , Венгрия, Чехия, Италия, Испания , Турция, Египет.

"Строительство нового аэропорта на Закарпатье предусматривает: длину взлетно-посадочной полосы не менее 2500 метров, возможность принимать самолеты класса А320 / В737; пассажиропоток 200-300 тыс. в год с возможным увеличением до 500-600 тыс.", - добавил министр.

Напомним, в июле готовность международного аэропорта "Одесса" по основным строительным объемам была выполнена на 100%. Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов. Новый аэродромный комплекс планируют открыть в сентябре-октябре.