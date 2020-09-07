Мировые центробанки в июле закупили всего 8,8 тонн золота
Мировые центробанки в июле закупили всего 8,8 тонны золота для пополнения золотовалютных резервов – это минимальное месячное значение с конца 2018 года. Об этом говорится в данных World Gold Council (WGC),
Падение закупок
По сравнению с июнем закупки упали втрое, по сравнению с июлем прошлого года – вдвое.
Кто и сколько купил
- По объемам закупок, как и все последние месяцы, лидировала Турция. По оценкам WGC, она закупила 19,4 тонны золота.
- Катар увеличил «золотой запас» на 3,1 тонны.
- Индия — на 2,8 тонны
- Казахстан — на 1,9 тонны
- Украина — на 0,3 тонны.
Кто продавал
Абсолютными лидерами по продажам были:
- Узбекистан (11,6 тонны)
- Монголия (6,1 тонны)
- Незначительные объемы (по 0,5 тонны) продали РоSSия и Германия.
Кому интересно золото в Украине
Для большей части украинцев инвестиции в золото пока остаются малооправданными. Наиболее негативную роль здесь играют низкая ликвидность рынка, значительная разница между ценой покупки и продажи банками и отсутствие гарантий на депозиты в золоте со стороны Фонда гарантирования вкладов.
В этих условиях наибольшую выгоду от частичной диверсификации в золото могут получить лишь обладатели крупных инвестпортфелей стоимостью от нескольких миллионов.