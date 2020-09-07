Мировые центробанки в июле закупили всего 8,8 тонн золота

Мировые центробанки в июле закупили всего 8,8 тонны золота для пополнения золотовалютных резервов – это минимальное месячное значение с конца 2018 года. Об этом говорится в данных World Gold Council (WGC), пишет Интерфакс.

Мировые центробанки в июле закупили всего 8,8 тонн золота

Падение закупок

По сравнению с июнем закупки упали втрое, по сравнению с июлем прошлого года – вдвое.

Кто и сколько купил

  • По объемам закупок, как и все последние месяцы, лидировала Турция. По оценкам WGC, она закупила 19,4 тонны золота.
  • Катар увеличил «золотой запас» на 3,1 тонны.
  • Индия — на 2,8 тонны
  • Казахстан — на 1,9 тонны
  • Украина — на 0,3 тонны.

Кто продавал

Абсолютными лидерами по продажам были:

  • Узбекистан (11,6 тонны)
  • Монголия (6,1 тонны)
  • Незначительные объемы (по 0,5 тонны) продали РоSSия и Германия.

Кому интересно золото в Украине

Для большей части украинцев инвестиции в золото пока остаются малооправданными. Наиболее негативную роль здесь играют низкая ликвидность рынка, значительная разница между ценой покупки и продажи банками и отсутствие гарантий на депозиты в золоте со стороны Фонда гарантирования вкладов.

В этих условиях наибольшую выгоду от частичной диверсификации в золото могут получить лишь обладатели крупных инвестпортфелей стоимостью от нескольких миллионов.

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