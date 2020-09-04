Крупные плательщики уплатили более 282 миллиарда налогов с начала года

Крупные налогоплательщики увеличили отчисления налогов и сборов в госбюджет на 14,3% до 282,2 млрд гривен в январе-августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении Офиса крупных налогоплательщиков.

Крупные плательщики уплатили более 282 миллиарда налогов с начала года
Фото: zn.ua

Сколько уплатили

«Плательщики Офиса крупных налогоплательщиков Налоговой службы в течение января — августа обеспечено сбор платежей в госбюджет в размере 282,2 млрд гривен, что на 35,4 млрд гривен, или на 14,3% больше чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

Также отмечается рост поступлений по акцизному налогу — на 5,6 млрд гривень, или на 13,1%.

В разрезе основных налогов в госбюджет поступило:

  • налога на добавленную стоимость 88,7 млрд гривен;
  • налога на прибыль — 50,6 млрд гривен;
  • акцизного налога — 48,7 млрд гривен.

Напомним

  • В июне в общий фонд госбюджета поступило 112,9 млрд грн, а план выполнен на 105,4%.
  • За май-июнь налоговая служба сократила отставание от годового плана с 11,1 млрд грн до 1,7 млрд грн для этого периода.
  • 25 августа Глава ГНС Алексей Любченко сообщил, что за январь-август 2020 года в общий фонд госбюджета ожидается поступлений на 352,5 млрд грн. Это на 14,6 млрд больше, чем предусмотрено росписью Министерства финансов.

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