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2020-09-04
Крупные плательщики уплатили более 282 миллиарда налогов с начала года
Крупные налогоплательщики увеличили отчисления налогов и сборов в госбюджет на 14,3% до 282,2 млрд гривен в январе-августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении Офиса крупных налогоплательщиков.
Фото: zn.ua
Сколько уплатили
«Плательщики Офиса крупных налогоплательщиков Налоговой службы в течение января — августа обеспечено сбор платежей в госбюджет в размере 282,2 млрд гривен, что на 35,4 млрд гривен, или на 14,3% больше чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.
Также отмечается рост поступлений по акцизному налогу — на 5,6 млрд гривень, или на 13,1%.
В разрезе основных налогов в госбюджет поступило:
- налога на добавленную стоимость 88,7 млрд гривен;
- налога на прибыль — 50,6 млрд гривен;
- акцизного налога — 48,7 млрд гривен.
Напомним
- В июне в общий фонд госбюджета поступило 112,9 млрд грн, а план выполнен на 105,4%.
- За май-июнь налоговая служба сократила отставание от годового плана с 11,1 млрд грн до 1,7 млрд грн для этого периода.
- 25 августа Глава ГНС Алексей Любченко сообщил, что за январь-август 2020 года в общий фонд госбюджета ожидается поступлений на 352,5 млрд грн. Это на 14,6 млрд больше, чем предусмотрено росписью Министерства финансов.