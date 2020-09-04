Apple за день потеряла $ 180 миллиардов - это самое большое падение за всю историю США

Компания Apple 3 сентября потеряла около $ 180 миллиардов рыночной капитализации. Это было вызвано падением акций производителя iPhone на 8%.

Об этом сообщает издание Barron's.

Это самая большая однодневная потеря стоимости для какой-либо компании за всю историю рынка США .

Однако капитализация Apple все еще превышает $ 2 трлн.