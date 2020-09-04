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2020-09-04
Apple за день потеряла $ 180 миллиардов - это самое большое падение за всю историю США
Стоимость акций компании снизилась на 8%.
Фото: hightech.fm
Компания Apple 3 сентября потеряла около $ 180 миллиардов рыночной капитализации. Это было вызвано падением акций производителя iPhone на 8%.
Об этом сообщает издание Barron's.
Это самая большая однодневная потеря стоимости для какой-либо компании за всю историю рынка США.
Однако капитализация Apple все еще превышает $ 2 трлн.
Напомним, в августе генеральный директор Apple Тим Кук стал миллиардером. Он возглавил компанию Apple в 2011 году, когда Стив Джобс отошел от дел из-за болезни.