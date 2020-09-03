Впервые со времен Второй мировой войны госдолг США может превысить ВВП

Впервые со времен Второй мировой войны госдолг США может превысить ВВП

Госдолг США может превысить объем ВВП страны в 2021 финансовом году, что будет отмечено впервые со времен Второй мировой войны.

Согласно оценкам Бюджетного управления Конгресса США (Congressional Budget Office, CBO), госдолг будет равен 100% ВВП или превысит этот показатель в финансовом году, стартующем в октябре, в связи с огромными бюджетными расходами на программы поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Таким образом, США встанут в один ряд с Японией, Италией и Грецией, где объемы госдолга выше, чем ВВП.

В текущем году, по оценкам CBO, госдолг США составит 98% ВВП, что также является максимумом со времен Второй мировой войны.

Рост заимствований правительства США пока не вызывает недовольства инвесторов и не сказывается на возможностях Вашингтона в плане дальнейшего привлечения средств на долговом рынке, пишет The Wall Street Journal. Спрос на US Treasuries, которые считаются высоконадежным инструментом, остается высоким.

Уже во втором квартале 2020 года госдолг США превысил объем ВВП на фоне резкого роста бюджетных расходов и снижения налоговых поступлений. Однако превышение госдолгом размера годового ВВП будет отмечено впервые более чем за 70 лет. В последний раз такая ситуация была зафиксирована в 1946 году, после нескольких лет финансирования военных операций. Тогда госдолг составил 106% ВВП.

Правительство США, сравнивая борьбу с пандемией коронавируса с последствиями войны, направило порядка 2,7 трлн долл. на разработку и тестирование вакцин, оснащение больниц, а также меры поддержки бизнеса, домохозяйств, властей штатов и регионов, с марта текущего года.

Тем временем доходы федерального бюджета США в период с апреля по июль сократились на 10% по сравнению с тем же периодом предыдущего года в связи с существенным снижением экономической активности в стране из-за карантинных мер, а также массовых сокращений.

Госдолг США на конец второго квартала составлял уже 20,5 трлн долл. по сравнению с 17,7 трлн долл. на конец марта, увеличившись на 16% всего за три месяца, свидетельствуют данные Минфина США. Объем американского ВВП во втором квартале снизился на 9,5%, в результате чего госдолг составил 105,5% ВВП по сравнению с 82% ВВП в первом квартале.

По мнению экономистов, падение ВВП во втором квартале могло бы стать гораздо более существенным, если бы власти США не пошли на беспрецедентное бюджетное стимулирование.

Растущая долговая нагрузка США является предметом дебатов в Конгрессе при обсуждении вопроса о том, какой размер дополнительной помощи гражданам и бизнесу может выделить страна.

МинПром по материалам Интерфакс

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Запорожсталь снизила выплавку из-за конъюнктуры на рынкеЗапорожсталь снизила выплавку из-за конъюнктуры на рынке
За услугу теплоснабжения придется оплачивать четыре квитанцииЗа услугу теплоснабжения придется оплачивать четыре квитанции
На рынке серной кислоты выиграли посредники – экс-министрНа рынке серной кислоты выиграли посредники – экс-министр
Субботние ярмарки 29 августа пройдут в девяти районах Киева (адреса)Субботние ярмарки 29 августа пройдут в девяти районах Киева (адреса)
Давальческий контракт Агро Газ Трейдинг с Одесским припортовым продлен на 4 месяцаДавальческий контракт Агро Газ Трейдинг с Одесским припортовым продлен на 4 месяца
Блок рекламы


Похожие новости
Всемирный банк может стать экологическим гарантом железорудного рудника в ГвинееВсемирный банк может стать экологическим гарантом железорудного рудника в Гвинее
ДТЭК может вернуть государству арендованные шахты "Добропольеуголь"ДТЭК может вернуть государству арендованные шахты "Добропольеуголь"
Впервые за 30 лет экономика Австралии свалилась в рецессиюВпервые за 30 лет экономика Австралии свалилась в рецессию
Минэкономики во второй раз за две недели ухудшило прогноз урожая зерна из-за засухиМинэкономики во второй раз за две недели ухудшило прогноз урожая зерна из-за засухи
Украина увеличила размер госдолгаУкраина увеличила размер госдолга
Госдолг развитых стран достиг 128% мирового ВВПГосдолг развитых стран достиг 128% мирового ВВП
Госдолг крупнейших стран достиг уровней, невиданных со времен Второй мировой войныГосдолг крупнейших стран достиг уровней, невиданных со времен Второй мировой войны
Евросоюз и США впервые за 20 лет договорились о снижении пошлинЕвросоюз и США впервые за 20 лет договорились о снижении пошлин
Снижать инфляционную цель — преждевременно — НБУСнижать инфляционную цель — преждевременно — НБУ
Рыночная стоимость Apple впервые достигла $2 триллионовРыночная стоимость Apple впервые достигла $2 триллионов
Последние новости
Подгружаем последние новости