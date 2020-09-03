Украина ввела единую квоту на импорт серной кислоты

Украина ввела единую квоту на импорт серной кислоты

На заседании Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) 2 сентября принято решение установить единую квоту на импорт серной кислоты, независимо от страны происхождения.

Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Так, члены МКМТ рассмотрели вопрос о либерализации специальных мер относительно импорта в Украину кислоты серной и олеума независимо от страны происхождения и экспорта. В частности, решено внести изменения в действующее решение о применении специальных мер путем установления единой квоты на импорт серной кислоты, независимо от страны происхождения", - говорится в сообщении.

Кроме того, заявили в Минэкономики, через месяц МКМТ дополнительно рассмотрит вопрос о целесообразности дальнейшей либерализации спецмероприятий относительно импорта серной кислоты.

Также было поддержано внесение изменений в решение Межведомственной комиссии 22 мая 2020 года "О применении окончательных антидемпинговых мер относительно импорта в Украину стальных бесшовных горяче-деформированных труб происхождением из Китайской Народной Республики". Поскольку ряд китайских компаний согласились принять ценовые обязательства в случае их соблюдения эти компании будут освобождены от уплаты антидемпинговой пошлины.

Кроме того, МКМТ прекратила два расследования без применения специальных мер - относительно импорта в Украину шприцев независимо от страны происхождения и экспорта и относительно импорта в Украину соды каустической независимо от страны происхождения и экспорта.

Принято решение о возбуждении и проведении антидемпингового расследования относительно импорта в Украину цемента происхождением из Турецкой Республики.

Как сообщалось, специальное расследование МКМТ относительно импорта в Украину серной кислоты и олеума началось в августе 2017 года. В июле 2018 года были применены специальные меры относительно импорта этой продукции, независимо от страны происхождения и экспорта, в виде квотирования сроком на 3 года.

Ранее сообщалось, что ПАО "Мариупольский меткомбинат им. Ильича" обратилось к премьер-министру Украины с требованием отменить квоты на импорт серной кислоты. Отмечалось, что из-за этих квот ММК им. Ильича регулярно недополучает ресурс, что грозит срывом экспортных контрактов по поставкам металлопроката.

МинПром по материалам Укринформ

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Запорожсталь снизила выплавку из-за конъюнктуры на рынкеЗапорожсталь снизила выплавку из-за конъюнктуры на рынке
За услугу теплоснабжения придется оплачивать четыре квитанцииЗа услугу теплоснабжения придется оплачивать четыре квитанции
На рынке серной кислоты выиграли посредники – экс-министрНа рынке серной кислоты выиграли посредники – экс-министр
Субботние ярмарки 29 августа пройдут в девяти районах Киева (адреса)Субботние ярмарки 29 августа пройдут в девяти районах Киева (адреса)
Давальческий контракт Агро Газ Трейдинг с Одесским припортовым продлен на 4 месяцаДавальческий контракт Агро Газ Трейдинг с Одесским припортовым продлен на 4 месяца
Блок рекламы


Похожие новости
Импорт газа в Украину вырос на 30%Импорт газа в Украину вырос на 30%
Украина выплатила кредиторам сумму равную первому траншу МВФУкраина выплатила кредиторам сумму равную первому траншу МВФ
Канада отменила пошлины на импорт стальной продукции из Кореи и ТурцииКанада отменила пошлины на импорт стальной продукции из Кореи и Турции
В сентябре Украина выплатит МВФ 400 млн доллВ сентябре Украина выплатит МВФ 400 млн долл
В июле Китай резко увеличил импорт медиВ июле Китай резко увеличил импорт меди
ВТО вмешается в конфликт Турции и ЕС из-за импорта сталиВТО вмешается в конфликт Турции и ЕС из-за импорта стали
Украина увеличила сумму непогашенных облигаций со сроком погашения в этом году до $328,79 млнУкраина увеличила сумму непогашенных облигаций со сроком погашения в этом году до $328,79 млн
На рынке серной кислоты выиграли посредники – экс-министрНа рынке серной кислоты выиграли посредники – экс-министр
Украина поставила в РоSSию более 205 тыс. тонн строительной арматурыУкраина поставила в РоSSию более 205 тыс. тонн строительной арматуры
Украина экспортировала 6 млн тонн зерна нового урожаяУкраина экспортировала 6 млн тонн зерна нового урожая
Последние новости
Подгружаем последние новости