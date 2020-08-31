Газпром потерял половину квартальной прибыли

Газпром потерял половину квартальной прибыли

Во II квартале 2020 года чистая прибыль (прибыль, относящаяся к акционерам) "Газпрома" по МСФО упала на 50% - до 149,168 млрд рублей, сообщила компания. Это выше среднерыночного прогноза (139 млрд рублей). Точнее всех этот показатель опять угадал Raiffeisenbank.

Квартальная выручка концерна снизилась на 33% до 1163,316 млрд рублей при прогнозе в 1136 млрд рублей.

EBITDA "Газпрома" упала до 93,853 млрд рублей, почти совпав с консенсус-прогнозом (93 млрд рублей). Тут ближе всех к истине был прогноз "Атона".

Прибыль по курсовым разницам составила 266,288 млрд рублей (прогноз 249 млрд рублей).

Свободный денежный поток (скорректированный по методике компании на величину изменения депозитов) составил минус 326,349 (прогноз - 342 млрд рублей).

Чистый долг на конец второго квартала сократился до 3,684 млрд рублей с 3,74 трлн рублей на конец первого квартала.

МинПром по материалам Интерфакс

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