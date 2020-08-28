Украина увеличила сумму непогашенных облигаций со сроком погашения в этом году до $ 328,79 млн

Украина увеличила на $ 328,79 млн общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 7,75% и погашением 1 сентября 2020 года, общая непогашенная сумма которых составила 1,36 миллиардов долларов США .

Единственным покупателем и лид-менеджером транзакции выступил J.P. Morgan, сообщили на сайте Минфина.

Привлеченные средства планируется использовать для завершения расчетов по активной операции по управлению долгом, которая заключалась в выкупе на открытом рынке государственных деривативов (ВВП-варрантов) в 2020 году.

"Мы рады, что в течение года с беспрецедентным уровнем неопределенности нам удалось осуществить активную операцию по управлению государственным долгом, которая будет способствовать взвешенной долговой политике Украины в будущем. Мы продолжим следить за рынком и использовать все доступные инструменты для того, чтобы достичь целей, определенных в нашей стратегии управления государственным долгом", - прокомментировал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Подчеркивается, что указанные ценные бумаги нельзя продавать в Соединенных Штатах Америки, если они не зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года, с изменениями (далее - "Закон США о ценных бумагах"), либо не освобождены от требований по регистрации по закону США о ценных бумагах. Украина не планирует регистрировать какие-либо ценные бумаги в США или проводить любое публичное размещение ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки.

Также в Минфине отметили, что это сообщение не является рекламой ценных бумаг в Украине и не представляет собой предложения в обращении, распространении, продаже, покупке и другой передаче ценных бумаг на территории Украины.

Напомним, что в июле Украина разместила евробонды на $ 2 млрд под 7,25%. Впоследствии стало известно, что за счет выпуска еврооблигаций с погашением в 2033 году на $ 2 млрд Украина выкупит евробонды с погашением в 2021 и 2022 годах на номинальную сумму $ 434,819 млн и $ 371,341 млн соответственно.

4 августа Министерство финансов по итогам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 10,25 млрд гривен.