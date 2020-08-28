Украина увеличила сумму непогашенных облигаций со сроком погашения в этом году до $328,79 млн

Единственным покупателем и лид-менеджером транзакции выступил J.P. Morgan.

Украина увеличила сумму непогашенных облигаций со сроком погашения в этом году до $ 328,79 млн
Фото: forexrost.ru

Украина увеличила на $ 328,79 млн общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 7,75% и погашением 1 сентября 2020 года, общая непогашенная сумма которых составила 1,36 миллиардов долларов США.

Единственным покупателем и лид-менеджером транзакции выступил J.P. Morgan, сообщили на сайте Минфина.

Привлеченные средства планируется использовать для завершения расчетов по активной операции по управлению долгом, которая заключалась в выкупе на открытом рынке государственных деривативов (ВВП-варрантов) в 2020 году.

"Мы рады, что в течение года с беспрецедентным уровнем неопределенности нам удалось осуществить активную операцию по управлению государственным долгом, которая будет способствовать взвешенной долговой политике Украины в будущем. Мы продолжим следить за рынком и использовать все доступные инструменты для того, чтобы достичь целей, определенных в нашей стратегии управления государственным долгом", - прокомментировал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Подчеркивается, что указанные ценные бумаги нельзя продавать в Соединенных Штатах Америки, если они не зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года, с изменениями (далее - "Закон США о ценных бумагах"), либо не освобождены от требований по регистрации по закону США о ценных бумагах. Украина не планирует регистрировать какие-либо ценные бумаги в США или проводить любое публичное размещение ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки.

Также в Минфине отметили, что это сообщение не является рекламой ценных бумаг в Украине и не представляет собой предложения в обращении, распространении, продаже, покупке и другой передаче ценных бумаг на территории Украины.

Напомним, что в июле Украина разместила евробонды на $ 2 млрд под 7,25%. Впоследствии стало известно, что за счет выпуска еврооблигаций с погашением в 2033 году на $ 2 млрд Украина выкупит евробонды с погашением в 2021 и 2022 годах на номинальную сумму $ 434,819 млн и $ 371,341 млн соответственно.

4 августа Министерство финансов по итогам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 10,25 млрд гривен.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства СШАКомпании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства США
Польша выделила Украине 100 миллионов евро. На что потратят средстваПольша выделила Украине 100 миллионов евро. На что потратят средства
Газпром сократил поставки газа в Турцию на 41,5%Газпром сократил поставки газа в Турцию на 41,5%
Клиент Bank of America по ошибке «получил» $2,45 миллиардаКлиент Bank of America по ошибке «получил» $2,45 миллиарда
Министр финансов рассказал, как повышение «минималки» повлияет на ценыМинистр финансов рассказал, как повышение «минималки» повлияет на цены
Блок рекламы


Похожие новости
Украина поставила в РоSSию более 205 тыс. тонн строительной арматурыУкраина поставила в РоSSию более 205 тыс. тонн строительной арматуры
Украина экспортировала 6 млн тонн зерна нового урожаяУкраина экспортировала 6 млн тонн зерна нового урожая
Украина занимает 9 место в мире по выплавке чугунаУкраина занимает 9 место в мире по выплавке чугуна
В июле Украина произвела на 73% меньше вагонов, чем год назадВ июле Украина произвела на 73% меньше вагонов, чем год назад
Украина увеличила размер госдолгаУкраина увеличила размер госдолга
Госэкоинспекция выявила нарушения в водопользовании Дарницкой ТЭЦ на сумму почти миллион гривенГосэкоинспекция выявила нарушения в водопользовании Дарницкой ТЭЦ на сумму почти миллион гривен
Госстат: Украина потеряла 70 миллиардов капитальных инвестицийГосстат: Украина потеряла 70 миллиардов капитальных инвестиций
Украина снизила экспорт электроэнергии на 20,7%Украина снизила экспорт электроэнергии на 20,7%
Налоговики изъяли в столице одежду и аксессуары на сумму почти 18 млн гривен (фото)Налоговики изъяли в столице одежду и аксессуары на сумму почти 18 млн гривен (фото)
Украина начнет платить по ВВП-варрантам в мае 2023 года — прогноз Bank of AmericaУкраина начнет платить по ВВП-варрантам в мае 2023 года — прогноз Bank of America
Последние новости
Подгружаем последние новости