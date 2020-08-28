Франция выделяет еще 100 миллиардов евро на поддержку экономики

3 сентября правительство Франции объявит о выделении дополнительно 100 млрд евро на поддержку экономики в период пандемии covid-19. Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, пишет Bloomberg.

Франция выделяет еще 100 миллиардов евро на поддержку экономики
Фото: thekievtimes.ua

На что потратят деньги

  • 2 млрд евро будет потрачено на сферу культуры.
  • Более 20 млрд евро правительство направит на поддержку местных производителей продовольствия, на программы по сокращению выбросов парниковых газов, и на инвестиции в энергосберегающие технологии.
  • Еще 30 млрд евро в 2020 году и 8 млрд евро в 2021 году будет потрачено на выплаты безработным и компенсацию по зарплатам компаниям, пострадавшим от коронакризиса.

Откуда деньги

Часть пакета помощи в размере 40 млрд евро Франции предоставил Европейский Союз.

Остальную сумму Франция аккумулирует за счет увеличения внутреннего долга.

Всего, на поддержку экономики во время пандемии, с учетом нового пакета помощи, Франция выделила 460 млрд евро.

Ранее, для стимулирования экономики, правительство инициировало программы по финансовой поддержке безработных, сократило ставки налогов для бизнеса и расширило доступ к государственным кредитам для частных компаний, пострадавших от коронакризиса.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства СШАКомпании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства США
Польша выделила Украине 100 миллионов евро. На что потратят средстваПольша выделила Украине 100 миллионов евро. На что потратят средства
Газпром сократил поставки газа в Турцию на 41,5%Газпром сократил поставки газа в Турцию на 41,5%
Клиент Bank of America по ошибке «получил» $2,45 миллиардаКлиент Bank of America по ошибке «получил» $2,45 миллиарда
Министр финансов рассказал, как повышение «минималки» повлияет на ценыМинистр финансов рассказал, как повышение «минималки» повлияет на цены
Блок рекламы


Похожие новости
Аркада обманула инвесторов на 13 миллиардов — КличкоАркада обманула инвесторов на 13 миллиардов — Кличко
В первом квартале цена электроэнергии в Украине была выше европейскойВ первом квартале цена электроэнергии в Украине была выше европейской
К осени газ в Европе преодолел планку в 100 долл. за тысячу кубовК осени газ в Европе преодолел планку в 100 долл. за тысячу кубов
Госстат: Украина потеряла 70 миллиардов капитальных инвестицийГосстат: Украина потеряла 70 миллиардов капитальных инвестиций
Интерпайп выкупил евробонды-2024 на 97 млн долл.Интерпайп выкупил евробонды-2024 на 97 млн долл.
Совет ЕС распределил 80 млрд евро помощиСовет ЕС распределил 80 млрд евро помощи
ВР разрешила правительству занять у Евросоюза 1,2 млрд евро на 10-15 лет под жесткие условия внешнего контроляВР разрешила правительству занять у Евросоюза 1,2 млрд евро на 10-15 лет под жесткие условия внешнего контроля
За год из Китая через криптовалюты вывели $50 миллиардовЗа год из Китая через криптовалюты вывели $50 миллиардов
Польша выделила Украине 100 миллионов евро. На что потратят средстваПольша выделила Украине 100 миллионов евро. На что потратят средства
Две немецкие компании запустили первый в Европе водородный метпроектДве немецкие компании запустили первый в Европе водородный метпроект
Последние новости
Подгружаем последние новости