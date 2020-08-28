Франция выделяет еще 100 миллиардов евро на поддержку экономики

3 сентября правительство Франции объявит о выделении дополнительно 100 млрд евро на поддержку экономики в период пандемии covid-19. Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, пишет Bloomberg.

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На что потратят деньги

2 млрд евро будет потрачено на сферу культуры.

Более 20 млрд евро правительство направит на поддержку местных производителей продовольствия, на программы по сокращению выбросов парниковых газов, и на инвестиции в энергосберегающие технологии.

Еще 30 млрд евро в 2020 году и 8 млрд евро в 2021 году будет потрачено на выплаты безработным и компенсацию по зарплатам компаниям, пострадавшим от коронакризиса.

Откуда деньги

Часть пакета помощи в размере 40 млрд евро Франции предоставил Европейский Союз.

Остальную сумму Франция аккумулирует за счет увеличения внутреннего долга.

Всего, на поддержку экономики во время пандемии, с учетом нового пакета помощи, Франция выделила 460 млрд евро.

Ранее, для стимулирования экономики, правительство инициировало программы по финансовой поддержке безработных, сократило ставки налогов для бизнеса и расширило доступ к государственным кредитам для частных компаний, пострадавших от коронакризиса.