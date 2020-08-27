ArcelorMittal South Africa сообщила о форс-мажоре после поломки доменной печи

ArcelorMittal South Africa сообщила о форс-мажоре после поломки доменной печи

ArcelorMittal South Africa объявила о форс-мажоре после поломки доменной печи на своем заводе Newcastle Works в провинции Квазулу-Натал, говорится в сообщении компании в среду.

Положение о форс-мажорных обстоятельствах, в широком смысле переводимое как действие непреодолимой силы, позволяет игнорировать некоторые условия по ранее заключенным контрактам, включая сроки поставок.

Крупнейший производитель стали в Африке, контрольный пакет акций которого принадлежит люксембургской ArcelorMittal SA, заявил, что доменная печь получила термическое повреждение и была остановлена ??на ремонт примерно на три недели.

ArcelorMittal, также крупнейший производитель стали на континенте, производит около 4,4 млн тонн готовой стальной продукции в Южной Африке на четырех основных сталелитейных заводах.

Его завод в Ньюкасле производит сортовой прокат, который используется в строительной отрасли, и имеет мощность 1,9 млн тонн, или чуть более 150 000 тонн в месяц.

Согласно годовому отчету компании, ее сортовой прокат, произведенный на заводах Newcastle и Vereeniging, принес до трети ее операционной прибыли в 2019 году.

Компания заявила, что не может предсказать производственные потери из-за неопределенности относительно того, когда они будут устранены.

"Прилагаются все усилия для быстрого решения проблемы и скорейшего возобновления производства, чтобы ограничить воздействие на клиентов", - говорится в сообщении.

МинПром по материалам Steelland

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