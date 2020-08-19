Дыра в госбюджете выросла до 38 миллиардов — Счетная палата

План доходов государственного бюджета в первом полугодии 2020 года не выполнен на 38 млрд грн, или 7,8%. Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает пресс-служба ведомства.

Фото: ipress.ua

Причина невыполнение плана

По данным главы Счетной палаты, на невыполнение плана поступления больше всего повлияло низкое качество прогноза макроэкономических показателей.

Так, правительство в конце марта изменило прогноз среднего обменного курса гривни с 27 до 30 грн/$. Однако фактически в январе-июне средний обменный курс составлял 25,98 грн/$, то есть на 13,4% меньше прогнозируемого. За счет этого недополучено 25,5 млрд грн доходов.

«Аналогично правительство прогнозировало сокращение импорта товаров и услуг на 10%. Фактически в первом полугодии импорт уменьшился на 19,7%, или почти вдвое больше прогнозируемого. Как следствие, недополучено 14 млрд грн доходов», – подчеркнул Пацкан.

По данным Счетной палаты, общий объем государственного и гарантированного государством долга в первом полугодии увеличился на 13,6% – до 2,3 триллиона гривен. При этом 60% суммы роста произошли за счет девальвации с начала года гривни к иностранным валютам.

«Расходы на погашение и обслуживание долга составили 220 млрд грн, или почти треть общих расходов госбюджета в первом полугодии 2020 года, что уменьшило финансовые возможности для реализации других бюджетных программ», – добавил Пацкан.

Напомним