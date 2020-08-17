Остановлена работа всех шахт Беларуськалия

Все шахты "Беларуськалия" перестали выдавать руду, сообщил из Солигорска корреспондент белорусского бюро "Радио Свобода". Об этом же изданию TUT.BY сообщили шахтеры.



У 4-го рудоуправления компании сотрудники собирают подписи, чтобы официально объявить забастовку.



"Руда уже не идет, полностью остановлена работа на 1-м, 2-м, 3-м и 5-м рудоуправлениях. У нас еще продолжает работать фабрика", - сообщил TUT.BY один из членов стачкома.



Представитель руководства предложил бастующим обсудить безболезненную остановку предприятия.



Ранее сообщалось, что коллектив "Беларуськалия" решил начать забастовку и утром в понедельник начал формировать стачкомы, чтобы официально объявить об остановке производства.



Белорусская калийная компания, через которую "Беларуськалий" продает свою продукцию, уже попросила партнеров о понимании и пообещала приложить все усилия, чтобы не срывать достигнутые соглашения.



В пятницу в Солигорске, где располагаются основные шахты "Беларуськалия", проходили стихийные акции протеста, а вечером с сотрудниками "Беларуськалия" встретилось руководство предприятия. На встрече люди потребовали освободить Солигорск от ОМОНА, которому они перестали доверять, расформировать эту службу, привлечь к ответственности всех, кто превышал полномочия на выборах и после, признать выборы недействительными и провести новые выборы с новым ЦИК и привлечением независимых наблюдателей.



Люди пообещали приостановить производство на неопределенный срок, если их требования не выполнят.



БКК опубликовала открытое письмо с призывом остановить насилие.



"Беларуськалий" - единственный в Белоруссии производитель хлоркалия и крупный поставщик калийных удобрений на мировой рынок.



