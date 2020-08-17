Остановлена работа всех шахт Беларуськалия

Остановлена работа всех шахт Беларуськалия

Все шахты "Беларуськалия" перестали выдавать руду, сообщил из Солигорска корреспондент белорусского бюро "Радио Свобода". Об этом же изданию TUT.BY сообщили шахтеры.

У 4-го рудоуправления компании сотрудники собирают подписи, чтобы официально объявить забастовку.

"Руда уже не идет, полностью остановлена работа на 1-м, 2-м, 3-м и 5-м рудоуправлениях. У нас еще продолжает работать фабрика", - сообщил TUT.BY один из членов стачкома.

Представитель руководства предложил бастующим обсудить безболезненную остановку предприятия.

Ранее сообщалось, что коллектив "Беларуськалия" решил начать забастовку и утром в понедельник начал формировать стачкомы, чтобы официально объявить об остановке производства.

Белорусская калийная компания, через которую "Беларуськалий" продает свою продукцию, уже попросила партнеров о понимании и пообещала приложить все усилия, чтобы не срывать достигнутые соглашения.

В пятницу в Солигорске, где располагаются основные шахты "Беларуськалия", проходили стихийные акции протеста, а вечером с сотрудниками "Беларуськалия" встретилось руководство предприятия. На встрече люди потребовали освободить Солигорск от ОМОНА, которому они перестали доверять, расформировать эту службу, привлечь к ответственности всех, кто превышал полномочия на выборах и после, признать выборы недействительными и провести новые выборы с новым ЦИК и привлечением независимых наблюдателей.

Люди пообещали приостановить производство на неопределенный срок, если их требования не выполнят.

БКК опубликовала открытое письмо с призывом остановить насилие.

"Беларуськалий" - единственный в Белоруссии производитель хлоркалия и крупный поставщик калийных удобрений на мировой рынок.

МинПром по материалам Интерфакс

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