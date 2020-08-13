НБУ: 19 из 22 банков больше не нарушают норматив по кредитованию связанных лиц

19 из 22 банков, по которым в 2015-2016 годах были установлены нарушения, привели Н9 к нормативному значению. В частности, 4 банки успешно справились с этой задачей в 2018 году, 8 банков — в 2019, 7 банков — в течение 2020 года. Об этом говорится в сообщении регулятора.

НБУ: 19 из 22 банков больше не нарушают норматив по кредитованию связанных лиц
Фото: flickr.com

«До 2014 — 2015 года кредитование банками собственных акционеров и их бизнес-партнеров было привычным явлением и привело к накоплению системных рисков в банковском секторе. Сегодня такая практика окончательно осталась в прошлом. Акционеры и руководство банков ответственно отнеслись к выполнению планов мероприятий и существенно уменьшили объемы задолженности связанных с банком лиц. Национальный банк будет постоянно мониторить операции банков со связанными лицами как на предмет объемов, так и на предмет соответствия условий сделок рыночным требованиям », — отметила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

В 2020 году три банка благодаря усилиям акционеров и менеджмента досрочно привели значение норматива Н9 до нормативного уровня, погасив задолженность, в том числе путем направления дивидендов на погашение, формирование резервов и выполнения других мероприятий.

Кто остался

Еще три банка должны окончательно привести значение Н9 в соответствие с требованиями в 2021 году. Сегодня они продолжают работу в рамках ранее согласованных планов мероприятий и придерживаются плановых значений норматива.

Сколько задолжали банки

В общем общий объем задолженности связанных с банками лиц уменьшился на 28,9 млрд грн до 1,25 млрд грн с начала диагностики, в том числе за первое полугодие 2020 — на 3,5 млрд грн.

По состоянию на 1 июля 2020 значение Н9 по банковской системе составляет 4,09%, что значительно ниже нормативного значения (не более 25%).

Напомним

На начало 2016 года значение Н9 существенно превышало норматив и составляло 31,19%.

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