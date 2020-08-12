Зеленский подписал закон об игорном бизнесе

Президент Владимир Зеленский 11 августа подписал закон о легализации игорного бизнеса.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Закон предусматривает установление правил и требований к легальной работе казино и игровых автоматов. Предполагается, что лицензия на казино в Киеве будет стоить не менее 60 тыс. минимальных зарплат, то есть почти 280 млн гривен. В других городах она будет стоить примерно 141 млн. Она будет действовать 5 лет, затем ее надо будет обновлять. За счет платы за лицензии планируют компенсировать недопоступления в бюджет.

Владельцы игровых автоматов будут платить ежегодно примерно 29 тыс. гривен. Закон не относит к азартным играм лотереи, спортивный покер, бильярд и боулинг.

Регулировать игорный бизнес будет новый орган - Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей. Назначать и увольнять ее представителей (глава и шесть членов) будет Кабинет министров Украины.

Напомним, что Верховная Рада Украины на заседании 14 июля завершила рассмотрение более 3,5 тыс. поправок к законопроекту "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" и проголосовала за его принятие в целом.

За принятие закона в целом с необходимыми технико-юридическими правками проголосовали 248 нардепов.

Против принятия закона выступала оппозиция, отмечая, что легализация игорного бизнеса и столь длительное рассмотрение этого законопроекта не являются неотложными в условиях коронавирусного кризиса. На принятии настаивало монобольшинство.

21 июля Рада разблокировала подписание закона о легализации игорного бизнеса.

Ожидалось, что президент наложит вето на законопроект, чтобы его отправили на доработку из-за коллизии с правками.

Напомним, что игорный бизнес в Украине был официально запрещен в течение 11 лет. В первом чтении Рада проголосовала за легализацию игорного бизнеса еще 16 января 2020 года. Документ предусматривал размещение казино в пятизвездочных отелях, а игровых автоматов - в гостиницах 3-5 звезд.