АМКУ попросили проверить обоснованность цены на ПЦР-тесты в ряде медучреждений Киева

В столичных медучреждениях стоимость ПЦР-тестирования на COVID-19 варьируется от 715 до 2200 гривен, что вызывает подозрение на завышение цен. Главу Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) попросили проверить некоторые частные медицинские учреждения на соблюдение норм антимонопольного законодательства.

Об этом идет речь в материале KV Транспортный морг. Рейтинг активности депутатов Киевсовета (20 июля – 2 августа 2020 года).

Глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики Александр Бродский (фракция “Единство”) попросил главу АМКУ Ольгу Пищанскую проверить некоторые частные медицинские учреждения Киева на предмет возможного умышленного завышения цены на проведение ПЦР-тестов на COVID-19.

По информации депутата, в медицинском центре “Медикал Град” ПЦР-тест на COVID-19 производства Австрии стоит 2200 гривен, с выездом на дом такой же тест обходится 2700 гривен. В “Клинике Мedikom” проведение теста стоит 1920 гривен, а в медицинской лаборатории “Дила” – 1800 гривен.

Бродский добавил, что в “ДНК-лаборатории” цена за аналогичный тест составляет всего 715 гривен.

Депутат напомнил, что согласно нормам закона “Об антимонопольном комитете Украины”, основными его заданиями является предотвращение и прекращение нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, а также контроль за согласованными действиями субъектов хозяйствования, особенно во время регулирования цен на товары, производимыми субъектами природных монополий.

Депутат попросил главу АМКУ провести проверку указанных медучреждений на предмет возможного завышения рыночных цен на услугу проведения ПЦР-теста на COVID-19.

Напомним, что за прошедшие сутки, 10 августа, в Киеве было выявлено 123 носителя коронавируса. Еще у 42 человек коронавирус был обнаружен в Киевской области.