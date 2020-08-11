Любченко: налог на выведенный капитал не понимаю

"Как мы дыры закроем, если это 80+ миллиардов в год?"

Любченко: налог на выведенный капитал не понимаю
Фото: Lb.ua

Руководитель Государственной налоговой службы Алексей Любченко не поддерживает замены налога на прибыль предприятий налогом на выведенный капитал (НнВК). Он сомневается, что государство сможет перекрыть недополученные поступления.

Об этом Любченко рассказал в интервью LB.ua.

"Возможно, не хватает уровня квалификации, но я налога на выведенный капитал не понимаю. Я понимаю поляков, его ввели для малого и среднего бизнеса и через перераспределение Евросоюза более чем 30 миллиардов евро себе раз - и в бюджет дотацию получили, так как у них дыра. А где мы эти дыры закроем, если это 80+ миллиардов в год?" - сказал глава Налоговой.

Заместитель главы исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский в начале лета говорил, что сейчас оптимальное время для введения НнВК, потому что потерь бюджета от изменения налога с учетом кризиса может и не быть. Но Любченко говорит, что это не так.

"В этом месяце декларирование 10 августа [конечный срок подачи деклараций по налогу на прибыль предприятий за первое полугодие]. Мне 1 мая принесли расчеты с ожидаемым к концу года. Я немного напрягся, но потом макроцифры посмотрел - и, думаю, вообще не проблема. Вопрос в том, сколько плюса - 15 млрд или 30 млрд? Вот 15 млрд налоговая система уже видит", - сказал он.

Напомним, что введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль было принято еще в 2016-м на одном из заседаний Национального совета реформ. В начале октября 2017 года этот налог был поддержан на заседании Кабинета Министров. В июле 2018-го законопроект о НнВК был внесен президентом Петром Порошенко в парламент, но его так и не приняли из-за отсутствия источников, которые компенсировали бы потерю доходов бюджета.

Международный валютный фонд согласился с введением НнВК в Украине, но только для компаний с годовым оборотом до 200 млн гривен и при условии, что они должны будут авансом заплатить 50% от суммы налоговых обязательств по налогу за прибыль за отчетный год. В таком случае НнВК мог бы быть введен для 98% юридических лиц. Остальные два процента, которые генерируют до 85% общей суммы налога на прибыль, продолжали бы его платить.

В итоге идею замяли, а бывший в то время президентом Петр Порошенко предложил вернуться к НнВК после выборов.

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