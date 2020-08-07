Стоимость «голубого топлива» осенью может повысится почти на 40% — Коболев

Осенью этого года цена на газ может существенно возрасти. В Нафтогазе прогнозируют, что стоимость «голубого топлива» повысится почти на 40%. Об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев в эфире телеканала «Украина 24», пишет РБК.

Стоимость «голубого топлива» осенью может повысится почти на 40% — Коболев
Фото: delo.ua

Прогнозы НАК

По словам Коболева, сейчас рынок действительно показывает, что осенью цена на газ повысится.

«Но, будет ли (рост цены — ред.) таким, или не будет, трудно предвидеть, но мы в Нафтогазе делаем все для того, чтобы наше ценообразование было максимально прозрачным и максимально справедливым», — добавил он.

Коболев также отметил, что в последние годы украинский рынок газа стал дешевле из-за прямого импортного паритета.

«Все трейдеры понимают, что на рынке существует конкуренция. Эта конкуренция, собственно говоря, и сделала цену на газ очень привлекательной и очень низкой», — подытожил глава Нафтогаза.

Напомним

  • Нафтогаз опубликовал новые условия продажи газа для населения после завершения 1 августа действия специальных обязательств (ПСО).
  • Компания предлагает заключить годовой контракт на поставку газа с ежемесячным формульным определением цены, которая будет известна до начала месяца поставки.
  • До 1 августа 2020 года цена газа для бытовых клиентов компании была единой и публиковалась только после 22 числа месяца потребления.

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