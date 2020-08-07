С начала пандемии украинцы ходя в рестораны реже и тратят меньше

С начала пандемии украинцы ходя в рестораны реже и тратят меньше

В то время как после карантина в Украине открылось 86% заведений, ресторан BEEF meat&wine (Киев) заявляет, что средний чек снизился на 25% до около 825 гривен с человека после возобновления работы. Об этом в интервью Українським Новинам сообщил собственник ресторана Руслан Шибаев.

"(Средний чек) упал где-то на 25%, а это говорит о том, что наши местные гости чуть-чуть экономят деньги, потому что не знают, сколько это все будет продолжаться", - сказал он.

До карантина средний чек составлял около 1 100 гривен.

При этом количество гостей на данный момент составляет около 60% докарантинного уровня.

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