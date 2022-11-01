Японія збереже інвестиції в російський нафтовий проект "Сахалін-1"

Країна боїться залишитись без нафти та газу.

Японія збереже інвестиції в російський нафтовий проект
© Фото из открытых источников

Японія збереже свої інвестиції в нафтогазовий проект «Сахалін-1» в Росії. Про це повідомляє Bloomberg.

Уряд попросив японський консорціум зберегти свою частку в проекті, повідомив пресі у вівторок міністр торгівлі країни Ясутосі Нісімура. Японія має обмаль власних ресурсів, тож залежить від енергоносіїв з проєкту сусіда.

Цей крок був очікуваним, оскільки після вторгнення Росії в Україну японські офіційні особи наголошували, що проект має вирішальне значення для енергетичної безпеки Японії. Японські фірми також зберегли інвестиції в російський завод з виробництва зрідженого природного газу «Сахалін-2».

«Сахалін-1» частково належить консорціуму японських організацій, включаючи торгову компанію Marubeni Corp. і уряду. У жовтні президент Росії Владімір Путін підписав указ про передачу діяльності нафтогазового проекту «Сахалін-1» у власність державної компанії. Іноземні інвестори мали один місяць, щоб попросити в російського уряду акції в новому підприємстві.

Ще один учасник проєкту «Сахалін-1», нафтовий гігант Exxon Mobil, залишив Росію після того, як президент Владімір Путін конфіскував його майно.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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