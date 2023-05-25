Raiffeisen Bank International має намір передати російський підрозділ акціонерам — ЗМІ

Другий за величиною банк Австрії Raiffeisen Bank International (RBI) робить кроки з передачі свого прибуткового російського підрозділу акціонерам. Про це пише Forbes із посиланням на Reuters.

Raiffeisen Bank International має намір передати російський підрозділ акціонерам — ЗМІ
Фото: finbalance.com.ua

Що відомо

Банк готується до виокремлення після кількох місяців невдалих спроб знайти покупця, щоб владнати ситуацію навколо свого російського бізнесу і уникнути повного згортання.

Проте, ця спроба стикається із перешкодами, не в останню чергу з боку міжнародних регуляторів, повідомили джерела.

Raiffeisen наразі є найважливішим західним банком у росії, він надає можливість росіянам здійснювати платежі, на тлі дедалі більшої ізоляції Москви через вторгнення в Україну.

Представник Raiffeisen заявив, що банк «продовжить роботу над потенційними угодами, які можуть призвести до продажу або виокремлення Райффайзенбанку росія».

У той час як виокремлення користується широкою підтримкою австрійської влади, воно стикається з перешкодами, у тому числі з отриманням схвалення Європейського центрального банку (ЄЦБ) та від США, які вивчають зв?язки RBI з росією.

Якщо виокремлення продовжиться, воно може зробити власників RBI акціонерами нової компанії, зареєстрованої у Відні.

Залишається незрозумілим, чи буде організація дійсно незалежною від RBI, що є вирішальним фактором для того, чи вона повинна перебувати під наглядом Австрії чи ЄЦБ.





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