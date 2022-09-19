Росіянин володів мережею відомих готелів у Львові: майно заарештовано

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Росіянин володів мережею відомих готелів у Львові: майно заарештовано
У Львові заарештували мережу готелів
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Суд наклав арешт на корпоративні права мережі відомих готелів на загальну суму понад 15,5 млн грн та на об’єкти нерухомості, якими володів громадянин РФ. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За повідомленням, окрім готелів, накладено арешт також на базу відпочинку, земельну ділянку та житловий будинок. Загальна сума арештованого майна становить понад 55 млн грн.

Майно планують передати в управління АРМА.

Власника підозрюють у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. За даними слідства, прибуток від діяльності готелів через офшори потрапляв до кишені російського власника

«Таким чином, податки сплачувалися до державного бюджету РФ і направлялися на фінансування війни в Україні», - резюмують в прокуратурі.


Артем Руденко, ZN.ua





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