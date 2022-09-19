Росіянин володів мережею відомих готелів у Львові: майно заарештовано

Суд наклав арешт на корпоративні права мережі відомих готелів на загальну суму понад 15,5 млн грн та на об’єкти нерухомості, якими володів громадянин РФ . Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За повідомленням , окрім готелів, накладено арешт також на базу відпочинку, земельну ділянку та житловий будинок. Загальна сума арештованого майна становить понад 55 млн грн.

Майно планують передати в управління АРМА.

Власника підозрюють у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. За даними слідства, прибуток від діяльності готелів через офшори потрапляв до кишені російського власника

«Таким чином, податки сплачувалися до державного бюджету РФ і направлялися на фінансування війни в Україні», - резюмують в прокуратурі.