Росіянин володів мережею відомих готелів у Львові: майно заарештовано
Мова може йти про Reikartz Hotel Group
Суд наклав арешт на корпоративні права мережі відомих готелів на загальну суму понад 15,5 млн грн та на об’єкти нерухомості, якими володів громадянин РФ. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
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Майно планують передати в управління АРМА.
Власника підозрюють у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. За даними слідства, прибуток від діяльності готелів через офшори потрапляв до кишені російського власника
«Таким чином, податки сплачувалися до державного бюджету РФ і направлялися на фінансування війни в Україні», - резюмують в прокуратурі.