У Львові скаржаться на величезну кількість квартирних аферистів: як не потрапити на гачок

У Львові скаржаться на величезну кількість квартирних аферистів: як не потрапити на гачок

Українцям розповіли, як не втратити гроші під час пошуку житла.

Повідомляється, що зазвичай аферисти пропонують квартири за ціною, нижчою на 4-5 тисяч гривень, передає "ТСН".

Чоловік, який шукав житло у Львові, двічі вважав, що квартири часто пропонують саме аферисти.

"Шукаючи квартиру для оренди, я переконався, що шахраї, автори оголошень часто підносять себе під виглядом власників", - говорить Олександр.

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Він додав, що аферисти найчастіше вимагають завдатку.

"Зазвичай вони вимагають завдаток, мотивуючи це тим, що знаходяться за межами Львова і їм потрібна впевненість у тому, що ти орендуватимеш. У моєму досвіді оренди було два випадки, коли мене намагалися обдурити, але я, на щастя, не попався на цей гачок У першому випадку просили завдаток, але жодного документа не показали. 10-12 тисяч гривень на місяць", - повідомляє орендар.

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Також він додав, що шахраї надсилають потенційним орендарям фото та паспортні дані колишньої жертви. У соцмережі чоловік знайшов ту людину, від імені якої здавали житло і дізнався, що свого часу шахраї отримали від нього завдаток та фото паспорта.

У результаті чоловік завдаток не вносив і подав заяву до поліції.


Юлия Александрова, politeka.net





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