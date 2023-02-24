Арештовано майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд: будинки, машини і не тільки

Арештовано майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд: будинки, машини і не тільки

Суд арештував майно дружини Віктора Медведчука на понад 5,6 мільярда.

За матеріалами СБУ суд арештував майно Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань.

Як повідомляє пресцентр СБУ, загальна вартість арештованих активів дружини підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука становить понад 5,6 млрд грн.

Зокрема, рішення суду стосується пакетів по 14% акцій у двох обленерго та понад 4% у третьому, якими Марченко володіє через п’ять офшорних компаній.

Крім того накладено арешт на дві земельні ділянки, чотири житлових будинки у Києві та Криму і десять автомобілів.

СБУ. Фото: скріншот Youtube-відео

Арештовано активи Марченко у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах, які дружина Медведчука "використовувала для проведення підривної діяльності проти України".

оксана марченко, паломниця, скрін

"Саме вони заснували фірму за законами РФ, через яку Марченко переводила мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС РФ в окупованому Криму, а також сплачувала "податки" до російського бюджету", – повідомили в СБУ.


Юлія Олександренко, politeka.net





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