Арештовано майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд: будинки, машини і не тільки

Суд арештував майно дружини Віктора Медведчука на понад 5,6 мільярда.

За матеріалами СБУ суд арештував майно Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань.

Як повідомляє пресцентр СБУ , загальна вартість арештованих активів дружини підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука становить понад 5,6 млрд грн.

Зокрема, рішення суду стосується пакетів по 14% акцій у двох обленерго та понад 4% у третьому, якими Марченко володіє через п’ять офшорних компаній.

Крім того накладено арешт на дві земельні ділянки, чотири житлових будинки у Києві та Криму і десять автомобілів.

Арештовано активи Марченко у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах, які дружина Медведчука "використовувала для проведення підривної діяльності проти України".