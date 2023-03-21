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2023-03-21
Настав час конфіскувати російське майно, щоб відбудувати Україну – прем'єр Польщі
Матеуш Моравецький закликав лідерів Європи до рішучих дій, інформує
Майбутнє Європи залежить від того, як саме закінчиться війна в Україні. Тож вже зараз європейським лідерам необхідно проявити сильнішу політичну волю для підтримки України. Це має показати агресору, що рано чи пізно доведеться платити за завдані ним збитки. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час
Дарія Калиновська-Пархомець, ZN.ua