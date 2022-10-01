Українські підприємці масово виходять на експорт — дослідження

Близько третини всього малого та середнього бізнесу України вже розширили свою діяльність на закордонного споживача. При цьому вони віддають перевагу ринкам Європи. Про це свідчать дані дослідження Mastercard SME Index.

Згідно з дослідженням, серед головних потреб підприємці відзначають брак нових замовлень та ринків збуту (56%), засобів розвитку (33%) та необхідність допомоги з логістикою (23%).

Проте 28% підприємців, котрі продовжують працювати під час війни, вже розширили свою діяльність на закордонного споживача.

Ще 21% планують розпочати це робити у майбутньому. При цьому найбільше вони продають свої товари та послуги на ринки США (30%), Польщі (27%), Німеччині (13%), Великій Британії (10%), Литви (10%) та Канади (10%).

Серед найпріоритетніших ринків, які український бізнес розглядає для подальшого розширення географії продажів:

Польща (61%);

Болгарія (13%);

Великобританія (13%);

Італія (11%);

Молдова (11%).

Основними бар'єрами, які заважають малому та середньому бізнесу вийти на іноземні ринки, є нестача фінансових ресурсів (29%), профільних знань (27%) та нестача виробничих потужностей (12%).

Крім цього, у рамках дослідження підприємці виділили як найбільш перспективний бестселер України у світі, який матиме найбільший попит на міжнародній арені, IT-послуги (49%).

Серед інших потенційних українських бестселерів назвали український дизайнерський одяг (28%), крафтові продукти (26%) та прикраси, зокрема ювелірні (23%).