Минюст США обвинил Коломойского в отмывании миллиардов долларов из ПриватБанка

В суд направлены два иска о конфискации недвижимости украинского олигарха, приобретенной за присвоенные деньги.

США обвинили украинского олигарха Игоря Коломойського в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка и использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире.

Министерство юстиции США требует конфисковать два объекта коммерческой недвижимости, которые олигарх приобрел якобы на украденные у ПриватБанка средства.

Об этом пресс-служба Минюста США сообщила в четверг, 6 августа.

"Соединенные Штаты направили на рассмотрение суда ... две гражданские жалобы о конфискации коммерческих объектов недвижимости в Луисвилле (штат Кентукки) и в Далласе (штат Техас), приобретенных на незаконно присвоенные средства ПриватБанка в Украине", - говорится в пресс-релизе.

Речь идет об офисном здании PNC Plaza в Луисвилле и бывшей штаб-квартире компании CompuCom в Далласе. Рыночная стоимость двух объектов составляет 70 миллионов долларов.

Как отмечает ведомство, в жалобах утверждается, что часть преступных доходов отмывали с помощью огромного количества банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении ПриватБанка, и только потом перевели средства в США .

Также министерство указывает на сообщников Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова - Мордехая Корфа и Уриэля Лабери. Вместе они в Майами, штат Флорида, зарегистрировали сеть организаций для легализации и инвестирования средств, незаконно выведенных из ПриватБанка.

Напомним, что в мае 2019 года ПриватБанк подал иск против Коломойского и Боголюбова в суд США .

Основанием для иска в американский суд стал ряд схем, которые имеют признаки мошенничества, и, как считает ПриватБанк, были организованы Коломойским и Боголюбовым с целью завладения активами в США стоимостью в сотни миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных ПриватБанком в период, когда он принадлежал ответчикам.

В мае 2020-го в Огайо, где расследуются возможные финансовые преступления Коломойского, созвали большое жюри присяжных. Большое жюри расследует обвинения в отмывании денег, выведенных из ПриватБанка перед национализацией. Якобы деньги собирали в Украине как депозиты населения, а в США на них скупали активы.

Представители ФБР неоднократно приезжали в Украину. По делу против Коломойского они встречались с генпрокурором Русланом Рябошапкой и следователями Национального антикоррупционного бюро.