В пятницу, 7 августа, ярмарки пройдут в семи районах Киева (адреса)

В пятницу, 7 августа, ярмарки пройдут в семи районах Киева (адреса)

Завтра, 7 августа, сезонные ярмарки пройдут в семи районах столицы. Они проводятся с целью более полного удовлетворения потребностей жителей столицы в сельскохозяйственной продукции.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

Согласно сообщению, ярмарки состоятся в:

в Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116, просп. Академика Глушкова, 25-53;в Деснянском районе – ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1 / 35-17, ул. Алматинская, 64-74;в Оболонском районе – просп. Оболонский, 15-21;в Печерском районе – пер. Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;в Соломенском районе – ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской), ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна);в Шевченковском районе – ул. Рижская, 1, ул. Ружинская, 16-18, ул. Деревлянская, 16-20, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, мижвуличний проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94.

Фото: КП в Украине


Ольга Марийко, КиевВласть

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