У Києві подешевшала оренда житла: як змінилися ціни на квартири у різних районах столиці

Оренда квартир у Києві та області після початку повномасштабної війни подешевшала майже на 50%. Проте вже у вересні цінники на деяке житло підскочили. На початку жовтня середня вартість оренди зросла ще на 11,45%, але у двох районах столиці вартість нерухомість почала дешевшати.

У Києві подешевшала оренда житла: як змінилися ціни на квартири у різних районах столиці у жовтні

Так, згідно з даними порталу M2bomber, найдоступніше житло в Києві на сьогоднішній день можна орендувати у Подільському та Дніпровському районах – від 8750 грн до 10600 грн. У жовтні знизилася вартість оренди у Деснянському та Святошинському районах – до 8500 грн на місяць.

А ось у найелітнішому районі Києва, на Печерську, у жовтні оренда підскочила на 27,69%. Якщо у вересні 1-к квартиру в цьому районі можна було винайняти за 16 050 грн, то на сьогоднішній день середній цінник становить 20 500 гривень.

На другому місці за дорожнечею житла у столиці – Шевченківський район. Тут місячна оренда коштує в середньому 18 000 гривень. При цьому орендувати 1-к квартиру можна за 7 200 - 10 200 гривень.

У Києві подешевшала оренда житла: як змінилися ціни на квартири у різних районах столиці у жовтні

Середні ціни на оренду демонструють Голосіївський, Дарницький, Солом'янський та Оболонський райони. Все звичайно залежить від стану квартири та ремонту в ній. Але в середньому у Голосіївському районі можна орендувати квартиру з гарним ремонтом за 13 000-15 000 грн. У Дарницькому – за 11 000-12 000 грн. У Солом'янському районі у жовтні "квадратні метри" подорожчали на 0,74% – 12 200 грн за оренду в середньому. Стільки ж коштує середня оренда на Оболоні.

Найбільший попит зараз припадає на однокімнатні квартири за 7200 – 8000 гривень. До столиці приїхало багато переселенців, які не мають змоги винаймати дороге житло. Також і багато киян залишилися під час війни без роботи, тому арендодавці пішли їм на зустріч та знизили місячну аренду.

За словами аналітиків ринку нерухомості, загалом оренда квартир у Києві дешевшає. За останні півроку вона впала на 14,8% – з 15082 до 12850 гривень. За рік середній цінник опустився на 18,99% – з 15862 до 12850 гривень.

Раніше повідомлялося, які ціни на оренду квартир у Бучі, Ірпені, Борисполі та Броварах.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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