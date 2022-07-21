В ЄС обговорюють зняття санкцій з семи російських банків

Це потрібно для того, аби відновити торгівлю агропродукцією, зокрема пшеницею та добривами

У вівторок, 19 липня, Європейська комісія запропонувала державам-членам вивільнити «певні кошти» з російських банків, заморожених санкціями ЄС проти Кремля, щоб допомогти відновити торгівлю сільськогосподарськими та харчовими продуктами, зокрема пшеницею та добривами. Про це повідомив французький телеканал TF1 з посиланням на пропозиції Єврокомісії.

«ЄС хоче дати зрозуміти, що ніщо в санкціях не зупиняє транспортування зерна з Росії чи України », – сказав дипломат ЄС на умовах анонімності. На європейців тиснуть їхні африканські партнери, які до російського вторгнення в Україну імпортували понад половину своєї пшениці з України чи Росії.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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