У Києві зросли ціни на житло у новобудовах: скільки коштує "квадрат" у різних районах столиці

Ріст цін на квартири у новобудовах у жовтні сповільнився, а у листопаді цінники знову поповзли вгору. Якщо говорить про столичне житло, то найбільше додали в ціни квартири економ-класу. Вартість квадратного метра такого житла зросла в середньому на 8%.

У жовтні відновилися роботи на 185 будмайданчиках столиці. Це на 6,9% більше, ніж у вересні, та на 26,3% менше, ніж до війни.

На сьогоднішній день середня вартість "квадрату" у Києві – 60 477 гривень. За словами аналітиків, тенденції на ринку новобудов змінюються. Якщо раніше найшвидше зростали в ціні квартири комфорт- та бізнес-класу, то у жовтні ціни найбільше підскочили на житло економ-класу, де квадратний метр у середньому подорожчав на 8% – до 33 882 гривень. У той же час середня вартість нерухомості комфорту-класу додала всього 2,7%, а бізнес-класу навіть знизилася - на 0,5%. Квадратний метр у новобудовах еліт-класу зріс у ціні на 2,5%.

Незважаючи на те, що девелопери намагаються стримувати зростання цін на квартири, собівартість будівництва продовжує зростати. У житла економ-класу найнижча маржинальність, тому забудовники змушені підвищувати ціни, щоб покрити собівартість будівництва.

Якщо порівнювати по районах Києва, то найбільше об'єктів, які будують та продають, розташовані у Голосіївському районі (28 ЖК), Печерському (27 ЖК) та Шевченківському (26 ЖК) районах Києва. У новобудовах у цих районах переважає житло комфорт-класу.

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