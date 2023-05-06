У Києві знизилися ціни на вторинному ринку житла: ціни по районах

У Києві знизилися ціни на вторинне житло За останні півроку вартість квадратного метра столичного житла опустилася майже на 1000 грн – з 51 039 грн до 50 127 грн. Скільки коштують столичні квартири у травні, розповіли ріелтори.

У Києві знизилися ціни на вторинному ринку житла: які квартири коштують найдешевше

За даними M2bomber, у 8,4% оголошень про продаж нерухомості вартість "квадрату" 1-кімнатних квартир складає 41 600 грн. У 8,1% оголошень квадратний метр коштує 39 000 грн, у 7,1% пропозицій – 46 800 грн.

Якщо порівнювати цінники по районах Києва, то найвищі ціни на "квадрат" у Печерському районі – в середньому 76 331 грн. За ним слідує Шевченківський – 64 933 грн. Трохи дешевше за "квадрат" вторинного столичного житла обійдеться в Голосіївському районі – 56 254 грн.

За ними у рейтингу йдуть:

  • Солом'янський район – 52 859 грн.;
  • Дніпровський район – 49171 грн;
  • Подільський район – 49065 грн;
  • Оболонський район – 47071 грн;
  • Святошинський район – 46634 грн.
У Києві знизилися ціни на вторинному ринку житла: які квартири коштують найдешевше

Найдешевше квадратні метри на столичній вторинці можна придбати у Десянському районі – 40,292 грн та у Дарницькому – 44 710 грн.

На ціну квартири, крім розташування, впливає рік забудови, наявність ремонту та планування житла. Наприклад, найнижчі ціни на 1-кімнатні квартири в "хрущовках" та гостинках 1955-1970-х років, навіть із сучасним ремонтом. Трохи дорожче коштують квадратні метри у житловому фонді 1972-1990 років. та довоєнних "сталінках", побудованих до 1945 року.

Квартири на вторинному ринку в Києві купують значно активніше, ніж на первинці, де ціни стрімко зростають. При цьому цінники залишаються нижчими, ніж у довоєнний період. Багато людей хочуть продати житло, і готові поступатися, аби швидше знайти покупця. Серед охочих купити житло – переселенці з інших областей, і ті, хто готовий залишити Україну та виїхати за кордон.

Раніше повідомлялося, що ціни на квартири у новобудовах Києва у квітні знизилися.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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