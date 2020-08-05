Еще одна табачная компания проиграла суд АМКУ. Заплатит 1,18 миллиарда
Хозсуд Киева 5 августа принял решение в пользу Антимонопольного комитета в споре с компанией «Филип Моррис Украина» и ООО «Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн» (ФМУ) о нарушении конкуренции на рынке дистрибуции табачных изделий. Об этом сообщает Liga.net.
Как будет действовать компания
«Филип Моррис» оплатит штраф в размере 1,18 млрд грн, чтобы избежать пени. В то же время компания намерена подать апелляцию на решение суда, поскольку не согласна с таким решением.
«Исключительно во избежание начисления ФМУ ежедневной пени за просрочку оплаты штрафа, которая в соответствии со статьей 56 Закона Украины „О защите экономической конкуренции“ равна 1,5% от суммы штрафа, ФМУ оплатит штраф в размере 1,18 млрд грн и продолжит дальнейшее обжалование решения АМКУ», — сказано в сообщении производителя сигарет.
По данным компании, консолидация бизнеса дистрибуции сигарет в руках одного дистрибьютора, по поводу чего и велось расследование о нарушении конкуренции, является непосредственным результатом действий АМКУ еще в 2010-2011 годах.
«AMКУ не оставил производителям ничего другого, как работать с одним дистрибьютором и принять новую структуру рынка», — утверждают в компании.
Какие компании уже уплатили штраф
24 июля 460 млн грн штрафа оплатила компания Империал Тобакко, которая также проиграла суд АМКУ в деле о нарушении конкурентных правил работы на рынке.
16 июля АМКУ также выиграл суд у компании БАТ-Прилуки в деле о многомиллионном штрафе. Но информации об уплате штрафа пока нет.
Предыстория
- В октябре 2019 года АМКУ наложил штраф в размере 6,5 млрд грн на табачного дистрибьютора «Тедис» и четырех крупнейших производителей сигарет за сговор, в результате которого «Тедис» монополизировал рынок дистрибуции табачный изделий.
- Производители сигарет Филип Моррис, Джей Ти Интернешнл, Империал Тобакко Продакшн и Бритиш Американ Тобакко (Прилуки) заявляли ранее о намерении обжаловать штраф в суде.