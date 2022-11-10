За 9 місяців поточного року експорт товарів та послуг скоротився на 26% у порівнянні з відповідним періодом торік, проте навіть в умовах війни одна з галузей української економіки має шанс вийти на довоєнні показники. Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, яка проаналізувала відповідні дані НБУ.

Загалом за 9 місяців поточного року експорт товарів та послуг скоротився на 26% у порівнянні з відповідним періодом торік: 42,5 млрд $ проти 57,6 млрд $.

Здебільшого це сталося через скорочення експорту металів більш ніж удвічі — з 11,6 млрд$ торік до 5 млрд $ у поточному році.

Водночас, загальний експорт товарів несподівано підріс на 24% у вересні. Здебільшого приріст відбувся за рахунок двох галузей: експорту металів, який виріс на 13%, та експорту с/г продукції — +36%.

Більше того, як показують дані НБУ, експорт сільгосппродукції за неповний 2022 рік скоротився лише на 10% у порівнянні з відповідним періодом торік: з 17,8 млрд$ до 16 млрд$. А показники вересня 2022 виглядають непогано навіть у порівнянні з торішніми, до початку великої війни.

Це дає оптимізм щодо виходу експорта сільгосппродукції на показники, співставні з трьома останніми місяцями 2021 року.

"Якщо зернову угоду буде продовжено — інерційний процес розгорнеться й Україна експортуватиме більше, зокрема, кукурудзи, пшениці, ячменю тощо. У такому випадку ми можемо побачити показники експорта, співставні з трьома останніми місяцями 2021 року", — ввважає дослідник Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Павло Мартишев.

"Менші обсяги експорту у поточному році дещо компенсують вищі ціни", - наголошує експерт.

Проте варто розуміти, що логістика забирає значну частину ціни й безпосередньо аграрії отримують копійки. Це особливо стосується періоду до початку дії зернової угоди.

"Логістика досі залишається головною проблемою. Останні два місяці не було нових контактів через порти, адже була небезпека різноманітних провокацій та виходу РФ з угоди. Поки незрозуміло, що буде у разі припинення її дії наприкінці листопада", - каже експерт.

Нагадаємо, Україна нарощує експорт. Як наголошують у Мінекономіки, у серпні-вересні експорт зріс не лише у грошовому еквіваленті, збільшились і його обсяги.

Найбільше Україна експортувала зернових, соняшникової олії, електроенергії та продукції гірничо-металургійного комплексу.

Водночас, обсяг імпорту все одно лишається більшим за експорт: на $354 млн. Однак у серпні від’ємне сальдо торгового балансу складало $1,053 млрд.

Крім того, як повідомлялось, результати досліджень свідчать про те, що українські підприємці масово виходять на експорт.