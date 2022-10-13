РНБО хоче заплатити мільйони за реєстр з кількома олігархами

Рада національної безпеки і оборони на початку жовтня оголосила тендер на розробку реєстру олігархів. До реєстру вірогідно увійде лише кілька осіб. При цьому РНБО пропонує за роботу чималу суму – 2,90 млн грн. Про це пишуть «Наші гроші» з посиланням на повідомлення у системі «Прозорро» .

Також зазначається, що це буде спрощена закупівля, яка відбудеться навіть за участі лише одного учасника. Аукціон заплановано на 17 жовтня.

«Основними користувачами публічного інтерфейсу Реєстру є люди, зокрема представники юридичних осіб та громадських формувань», – вказано у техзавданні.

Майбутній переможець торгів повинен буде протягом двох тижнів після укладення договору передати замовнику тестову версію софту. Повністю ж надати всі послуги треба буде до 21 листопада. Потім їх оплатять протягом 22 банківських днів. Майнові права інтелектуальної власності на створений софт належатимуть замовнику.

Нагадаємо, в липні 2022 року секретар РНБОУ Олексій Данілов сказав, що на той момент під перевірку відповідності критеріям, визначеним законом про олігархів, можуть підпадати близько 86 осіб. Скільки з них мали б бути визнані олігархами – невідомо. Однак відомо, що Рінат Ахметов позбувся ліцензії телеканалу «Україна», і тепер не відповідає щонайменше по одному з критеріїв.