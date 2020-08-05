Молодые инвесторы начали выбирать биткоины, возрастные — золото

Активность инвесторов возросла, они ищут альтернативу традиционным вложениям, но более возрастные предпочитают вложения в золото, а более молодые — в биткоины. Об этом говорится в обзоре аналитиков JPMorgan во главе с Николаосом Панигиртзоглу.

Молодые инвесторы начали выбирать биткоины, возрастные — золото

Что говорят аналитики

По наблюдениям экспертов, миллениалы активно скупают акции, особенно технологических компаний, тогда как пожилые инвесторы продают акции.

«Более возрастные инвесторы продолжают направлять свои деньги в фонды облигаций, спрос на которые оставался сильным, как в июне, так и в июле», — говорится в обзоре.

Увеличение активности розничных инвесторов проявляется также в 46%-ном подъеме глобального фондового рынка по сравнению с мартовскими минимумами, в росте спроса на ETF, обеспеченные золотом, а также повышении стоимости криптовалют.

За последние пять месяцев отмечен существенный приток средств в ETF, обеспеченные как золотом, так и биткоинами, поскольку и старые, и молодые инвесторы стремятся к вложениям в «альтернативную валюту» на фоне ослабления доллара, отмечается в обзоре.

Долларовый индекс, рассчитываемый Bloomberg, потерял 1,7% за этот период, и эксперты все чаще высказывают опасения, что американская валюта продолжит ослабляться.

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